AMD FidelityFX Super Resolution 3, dostępne w pierwszych dwóch grach

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Forspoken i Immortals of Aveum to pierwsze gry, które wprowadzają obsługę technologii AMD FidelityFX Super Resolution 3 (FSR 3) będącej znacznym krokiem naprzód w porównaniu do renderingu w natywnej rozdzielczości i temporalnych technik skalujących. Połączenie skalowania temporalnego z generowaniem klatek w AMD FSR 3 umożliwia zwiększenie liczby FPS do poziomu, który wcześniej był nieosiągalny w najbardziej wymagających grach. Ponadto do zapowiedzianych wcześniej 10 gier, które mają otrzymać obsługę FSR 3, dziś dołączają kolejne 2 tytuły - EVE Online i Pax Dei.







Polecamy również uwadze wczesną wersję najnowszego sterownika AMD Software: Adrenalin Edition (link do bloga AMD), który umożliwia wypróbowanie działającej na poziomie sterownika funkcji AMD Fluid Motion Frames (AFMF). Funkcja ta pozwala użytkownikom kart graficznych AMD Radeon RX 7000 zwiększyć liczbę FPS poprzez interpolację w tysiącach gier DirectX 11 i 12. Serdecznie zachęcamy graczy do wypróbowania AFMF i przesyłania opinii o niej poprzez narzędzie do zgłaszania błędów w sterowniku. Tutaj strona z możliwością pobrania wczesnej wersji sterownika -> KLIK.



Przy okazji przypominamy także, że sterownik AMD Software: Adrenalin Edition 23.9.3 zapewnia optymalizacje dla Counter-Strike 2 i firma AMD zaleca zainstalowanie ich wszystkim graczom korzystającym z kart graficznych AMD Radeon, którzy chcieliby grać w tę najnowszą wersję popularnej gry esportowej.











Źródło: Info Prasowe / AMD