AMD Radeon AI PRO R9700 w sprzedaży od 27 października
Firma AMD poinformowała, że nowa karta graficzna AMD Radeon AI PRO R9700 trafi do sprzedaży na całym świecie w poniedziałek 27 października w cenie sugerowanej 1299 USD. To przeznaczone do stacji roboczych rozwiązanie, które zapewnia znakomitą skalowalność i efektywność kosztową dla wymagających zadań AI. Dzięki niej deweloperzy, badacze i twórcy będą mogli efektywnie trenować i uruchamiać duże modele językowe w środowiskach Linus i Windows. AMD Radeon AI PRO R9700 wykorzystuje architekturę AMD RDNA 4, która umożliwia lokalne (tj. na poziomie stacji roboczej) uruchamianie średnich i dużych modeli AI. W połączeniu z otwartym ekosystemem AMD ROCm karta ta oferuje moc typową dla centrów danych na komputerze stacjonarnym w szczególności przy pracy z dużymi LLM i innymi wymagającymi obliczeniowo zadaniami.
Najważniejsze cechy AMD Radeon AI PRO R9700 to:
- 32 GB pamięci GDDR6,
- zaawansowana architektura AMD RDNA 4,
- możliwość łączenia w konfiguracje z wieloma GPU za pośrednictwem AMD ROCm,
- PCIe Gen5.
Więcej informacji o tym produkcie znajdą Państwo na stronie AMD.