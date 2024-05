AMD Radeon Anti-Lag 2 dostępny w Counter Strike 2

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dzięki bliskiej współpracy AMD i Valve od 22 maja gra Counter Strike 2, jest wyposażona w testową wersję (technical preview) funkcji AMD Radeon Anti-Lag 2, czyli rozwinięcia technologii, która redukuje opóźnienie w czasie reakcji sprawiając, że rozgrywka jest bardziej płynna i responsywna dla gracza. Wersja 2 została przeprojektowana w taki sposób, aby mogła być implementowana na poziomie gry zamiast funkcjonować w warstwie sterownika, dzięki czemu jeszcze lepiej realizuje synchronizację klatek i tempo pracy procesora.







Korzyści ze stosowania AMD Radeon Anti-Lag 2 to:

- Znacznie zmniejszone opóźnienia - średnio 37% różnicy po jej włączeniu w systemie z kartą graficzną AMD Radeon RX 7000 lub procesorem AMD Ryzen 8000G.

- Niezrównana responsywność - nawet o 95% lepsza w porównaniu do działającego na poziomie sterownika Anti-Lag.

- Bezproblemowa rozgrywka - jako funkcja zintegrowana z grą działa znakomicie w wyposażonych w nią tytułach.



Firma AMD udostępni zestaw narzędzi deweloperskich (SDK) do AMD Radeon Anti-Lag 2 na stronie GPUOpen.com i gracze mogą się spodziewać większej liczby gier z tą funkcją w przyszłości.



Polecamy uwadze Blog, który przedstawia szczegóły działania tej funkcji. AMD Radeon Anti-Lag 2 jest kompatybilne z kartami graficznymi powstałymi w oparciu o architekturę AMD RDNA i nowsze. Sterownik konieczny do uruchomienia AMD Radeon Anti-Lag 2 w Counter Strike 2 jest dostępny TUTAJ.



















źródło: Info Prasowe - AMD