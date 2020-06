AMD Radeon Pro 5600M dostępny w 16-calowym MacBook Pro

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AMD ogłosiła dziś, że Radeon Pro 5600M to nowy wariant karty graficznej dla 16-calowych modeli MacBook Pro. Ten skonstruowany w oparciu o 7-nanometrowy proces technologiczny i zaawansowaną architekturę AMD RDNA układ graficzny zapewnia potężną moc obliczeniową zwłaszcza do zadań takich jak edycja wideo, obróbka koloru, programowanie aplikacji, tworzenie gier i wiele innych. Profesjonaliści mogą dzięki niemu zmaksymalizować swoją produktywność pracując w podróży lub zdalnie. Radeon Pro 5600M to nowa, super wydajna opcja, która uzupełnia warianty Radeon Pro 5300M i 5500M, jakie dostępne były już wcześniej w 16-calowych MacBookach Pro.







Oto kluczowe cechy Radeon Pro 5600M:

Niezwykła wydajność obliczeniowa – dzięki 40 jednostkom obliczeniowym zapewnia nawet 5.3 TFLOPS mocy w obliczeniach zmiennoprzecinkowych pojedynczej precyzji (FP32).

Pamięć HBM2 – 8 GB pamięci HBM2 zapewnia 394 GB/s przepustowości, która przydaje się przy intensywnym zapotrzebowaniu na dane w części profesjonalnych aplikacji.

Architektura RDNA – dzięki temu niezwykła wydajność łączy się ze znakomitą efektywnością energetyczną dodatkowo zoptymalizowaną pod kątem platform mobilnych.

































Źródło: Info Prasowe / AMD