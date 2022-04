AMD Ryzen 7000 ’Zen 4’ z technologią RAMP DDR5

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wygląda na to, że AMD prócz nowej platformy dla procesorów Ryzen serii 6000 opartej na architekturze Zen 3+ (Rembrandt), wprowadzi jeszcze bardziej ekskluzywną platformę gamingową dla podstawki AM5, z układami AMD Ryzen 7000 "Raphael", opartymi już o architekturę rdzeni "Zen 4". O ile seria 6000 ma obsługiwać zarówno moduły pamięci DDR4 i DDR5 ze dotychczasowym wsparciem do zmiany ich ustawień przez aplikację A-XMP powiązaną ze sterowaniem przez Bios UEFI, to "Raphael" wyposażony ma być w sprzętową technologię RAMP (Ryzen Accelerated Memory Profile), stanowiąc konkurencję dla Intelowskiego standardu XMP 3.0.







System RAMP będzie inny, ponieważ oprócz możliwości zmiany częstotliwości taktowania pamięci, głównych czasów opóźnień i wartości napięcia, będzie również zawierał wiele dokładniejszych ustawień "kostek", które są specyficzne dla nowego kontrolera pamięci „Zen 4”. AMD będzie chciało narobić sporo szumu wokół platformy "Raphael", właśnie przez bardzo duże możliwości przetaktowania modułów DDR5.













Źródło: TechPowerUP