AMD Ryzen 7040U - nowa seria procesorów dla ultrasmukłych laptopów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wczoraj firma AMD przedstawiła szczegóły procesorów z nowej serii AMD Ryzen 7040U, która powiększa rodzinę Ryzen 7000 o rozwiązania dla ultrasmukłych laptopów. Dzięki nawet 8 rdzeniom, 16 wątkom oraz zintegrowanemu układowi graficznemu Radeon procesory te uczynią z nich jeszcze szybsze i jeszcze bardziej efektywne urządzenia niż były do tej pory. W rozwinięciu newsa możecie zobaczyć materiały o wydajności tego nowego, mobilnego układu. Na "papierze" wygląda to bardzo ciekawie. Osiem rdzeni taktowanych zegarem 5.1 GHz, pobierać ma od 15 do 30 Watów TDP.































Źródło: Info Prasowe / AMD