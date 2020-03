AMD Ryzen 9 4000H przewidziane do laptopów dla graczy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W styczniu firma AMD oficjalnie zaprezentowała nową generację procesorów AMD Ryzen do laptopów (serii 4000). Miło nam jest poinformować, że dziś oficjalnie zapowiedziano rozszerzenie tej rodziny procesorów o modele przewidziane w szczególności do laptopów dla graczy – AMD Ryzen 9 serii 4900H. Procesory te zapewnią wymagającym graczom jeszcze więcej mocy, ponieważ taktowanie wyniesie maksymalnie nawet 4.4 GHz w trybie Boost oraz 3.3 GHz bazowo przy 8 rdzeniach i 16 wątkach i współczynniku TDP 45W. Takie połączenie z charakterystyczną dla pozostałych 7-nanometrowych modeli mobilnych procesorów AMD Ryzen sprawi, że najlepsze laptopy do grania będą mogły stać się jeszcze smuklejsze i mocniejsze.























Źródło: Info Prasowe / AMD