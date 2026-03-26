2026-03-26 16:18
Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)
AMD Ryzen 9 9950X3D2 dla deweloperów i twórców

Jack Huynh, starszy wiceprezes i główny menedżer w grupie Computing and Graphics w AMD przedstawił dzisiaj AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition, czyli pierwszy procesor z technologią AMD 3D V-Cache zastosowaną dualnie. Jego premiera zaplanowana jest na 22 kwietnia i będzie to kolejny krok na ścieżce innowacji AMD dla następnej generacji aplikacji. To Pierwszy na świecie procesor dla komputerów stacjonarnych z oboma chipletami wyposażonymi w warstwę AMD 3D V-Cache. Wyposażony jest w 16 rdzeni "Zen 5" i 208 MB całkowitej pojemności pamięci podręcznej, czyli najwięcej ze wszystkich dotychczasowych procesorów Ryzen.



Oferuje o 5-10% wyższą wydajność w porównaniu z procesorem AMD Ryzen 9 9950X3D w aplikacjach dla twórców takich jak DaVinci Resolve, Blender czy w dużej skali projektach w Unreal Engine i Chromium.

Procesor dostępny będzie od 22 kwietnia 2026.






źródło: Info Prasowe - AMD
