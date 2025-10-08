AMD Ryzen Embedded 9000 dla systemów automatyki przemysłowej

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AMD przedstawiła procesory AMD Ryzen Embedded 9000, które mają za zadanie zaoferować następnej generacji wydajność, efektywność i niezawodność dla komputerów przemysłowych, systemów automatyki oraz systemów wizyji maszynowej. Ich wiodący stosunek wydajności w przeliczeniu na Wat, niskie opóźnienia i długoterminowa dostępność daje klientom możliwość skalowania przyszłościowych rozwiązań z większą elastycznością i ochroną. Z kolei wbudowane funkcje ochronne AMD, w tym bezpieczny rozruch i szyfrowanie pamięci, przekładają się na zaufane działanie przy najbardziej krytycznych zadaniach, a szerokie możliwości podłączenia innych urządzeń umożliwiają tworzenie przyszłościowych rozwiązań przy zachowaniu zoptymalizowanych kosztów i poboru energii.







Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na Blogu AMD.













źródło: Info Prasowe - AMD