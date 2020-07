AMD Ryzen Threadripper Pro - nowa potężna platforma

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AMD zapowiedziała dzisiaj wprowadzenie na rynek nowych procesorów AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX, 3975WX, 3955WX i 3945WX. To stworzone dla w pełni profesjonalnych stacji roboczych producentów OEM i integratorów systemów produkty, które zapewniają potężne technologie klasy korporacyjnej i niezrównaną wydajność w najbardziej wymagających zadaniach przy tworzeniu treści cyfrowych, wirtualizacji, analityce danych i projektowaniu. Jest to jednocześnie najbardziej zaawansowana profesjonalna platforma, ponieważ jako pierwsza wnosi obsługą PCIe Gen 4 do w pełni profesjonalnych stacji roboczych, co pozwoli następnej generacji kartom graficznym i nośnikom danych na rozwinięcie pełnego potencjału szybkości.







Nowe procesory zapewniają także 128 linii PCIe Gen4 o nawet 2.5-krotnie większej przepustowości niż porównywalny system z dwoma procesorami konkurencji, oferuje 8-kanałową obsługę pamięci ECC RDIMM, LRDIMM i UDIMM DDR4-3200 oraz obsługuje nawet 2 TB pamięci RAM – to dwukrotnie więcej niż konkurencja.



AMD wraz z Lenovo ogłosiły również zapowiedź ThinkStation P620, czyli pierwszej na świecie 64-rdzeniowej profesjonalnej stacji roboczej. Maszyny te bazują wyłącznie na rodzinie Ryzen Threadripper PRO i wykorzystują 1-procesorową konstrukcję. Ta niewiarygodnie mocna, jak na swoje rozmiary stacja robocza będzie dostępna tej jesieni.















Źródło: Info Prasowe / AMD