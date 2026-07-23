AMD i Anthropic ogłaszają strategiczną współpracę

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

AMD i Anthropic ogłosiły nawiązanie strategicznego partnerstwa w celu wdrożenia 2 GW systemów AMD Helios z akceleratorami AMD Instinct MI450, z których pierwszy ma zostać oddany do użytku w pierwszej połowie 2027 roku (LINK/b>). Ponadto obie firmy uruchamiają wieloletnią współpracę inżynieryjną w celu wykorzystania Claude do optymalizacji zadań realizowanych przez układy AMD Instinct oraz przyspieszenia rozwoju oprogramowania ROCm. Firma AMD będzie ponadto szeroko wykorzystywać to rozwiązanie Anthropic w zespołach odpowiedzialnych za inżynierię i opracowywanie produktów. AMD zobowiązało się też do dokonania strategicznej inwestycji kapitałowej w Anthropic do kwoty 5 miliardów dolarów.









źródło: Info Prasowe - AMD