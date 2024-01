AMD na CES 2024 - nowy sprzęt dla PC z wbudowanym AI i nie tylko...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AMD zapowiedziała procesory dla komputerów stacjonarnych: AMD Ryzen serii 8000G oraz nowe modele z serii Ryzen 5000, a także nową kartę graficzną AMD Radeon X 7600 XT i poszerzenie programu certyfikacji komputerów AMD Advantage. Nowe procesory AMD Ryzen 8000G to pierwsze procesory x86 dla komputerów stacjonarnych wyposażone w układ NPU (AI) i zarazem najszybszy w swojej klasie zintegrowany układ graficzny Radeon 700M (GPU). Dzięki nawet 8 rdzeniom Zen 4 i 16 wątkom oferują nie tylko znakomitą wydajność dla graczy i twórców treści, ale także wiodącą efektywność energetyczną. Procesory te samodzielnie pozwalają na płynną rozgrywkę w rozdzielczości 1080p, a jednocześnie umożliwiają modernizację komputera o dodatkową kartę graficzną w przyszłości, jeśli gracz zapragnie jeszcze lepszych wrażeń i płynności. Zintegrowany Radeon obsługuje wiele spośród zaawansowanych funkcji AMD dla graczy, jak FidelityFX Super Resolution (FSR), AMD Noise Suppression, AMD Privacy View i wiele innych. Procesory Ryzen 8000G powinny trafić do sprzedaży 31 stycznia 2024.







W tym samym czasie w renomowanych sklepach powinny się pojawić też nowe modele z serii AMD Ryzen 5000, czyli procesory kompatybilne z docenianą i popularną wśród użytkowników PC platformą AM4. Dzięki tym nowym opcjom powiększa się możliwość wyboru np. o kolejne rozwiązania z pamięcią 3D V-Cache (Ryzen 7 5700X3D) czy o kolejne procesory APU (Ryzen 5 5600GT i 5500GT).



W trakcie CES 2024 partnerzy OEM zapowiedzieli też szereg nowych urządzeń wyposażonych w zaprezentowane w grudniu procesory AMD Ryzen 8040. Wśród nich są ACER, ASUS, Lenovo, HP oraz Razer, którzy przedstawili swoje konsole "handheld" oraz laptopy dla graczy i nie tylko.



Firma AMD zaprezentowała także nową kartę graficzną AMD Radeon RX 7600 XT, która ma stanowić znakomite rozwiązanie do modernizacji kilkuletniego sprzętu wielu graczy, ponieważ oferuje wydajność optymalną do grania we współczesne gry w rozdzielczości 1080p, a dzięki 16 GB pamięci w części przypadków także w wyższych.

















Źródło: Info Prasowe - AMD