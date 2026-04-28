AMD napędza rozwój polskiej gry The Blood of Dawnwalker

The Blood of Dawnwalker to gra RPG z gatunku mrocznego fantasy, powstająca w rodzimym studiu Rebel Wolves. Zespół poświęcił ogromną uwagę nadaniu unikalnego charakteru zróżnicowanym biomom i lokacjom, stawiając na gęstą atmosferę oraz wiarygodność świata zakorzenionego w realiach XIV wieku. Gracze będą go odkrywać, przemierzając otwarte przestrzenie Kotliny Sangorskiej rozciągającej się u stóp Karpat. Ten aspekt był kluczowy, ponieważ zadania i aktywności są tu ściśle splecione z historią, którą gracz kształtuje własnymi decyzjami. Każdy wybór niesie realne konsekwencje, zmuszając do konfrontacji z często nieprzewidzianymi skutkami własnych działań. W ramach współpracy technologicznej AMD wspiera studio Rebel Wolves w procesie produkcji gry, dostarczając technologie komputerowe dla zespołu deweloperskiego.







Studio wykorzystuje stacje robocze z procesorami AMD Ryzen Threadripper do tworzenia i iterowania elementów świata gry oraz serwery Dell PowerEdge R6615 z procesorami AMD EPYC 9147F przy zadaniach wymagających wysokiej mocy obliczeniowej, takich jak kompilowanie kolejnych wersji czy przetwarzanie zasobów. Dodatkowo deweloperzy testują kolejne wersje The Blood of Dawnwalker na komputerach wyposażonych w procesory AMD Ryzen i karty graficzne AMD Radeon, co pomaga ocenić wydajność oraz stabilność gry w różnych konfiguracjach sprzętowych. Współpraca ta obejmuje także doradztwo techniczne AMD dotyczące optymalizacji działania gry na współczesnej architekturze CPU i GPU. Dzięki temu proces tworzenia tytułu zyskuje na efektywności i przewidywalności.



Efekty tej kooperacji przynoszą wymierne korzyści dla jakości i tempa rozwoju The Blood of Dawnwalker, którego premiera zapowiedziana jest na ten rok. Wysoka wydajność środowisk wykorzystujących rozwiązania AMD umożliwia zespołowi szybsze wprowadzanie nowych mechanik, testowanie różnorodnych scenariuszy oraz udoskonalanie elementów narracyjnych i wizualnych gry. Skalowalna infrastruktura serwerowa pozwala z kolei na efektywne zarządzanie złożonym procesem produkcyjnym, co przekłada się na przewidywalność przy dostarczaniu kolejnych wersji testowych poszczególnych modułów. Jednocześnie różnorodne konfiguracje sprzętowe zapewniają możliwość optymalizacji wydajności w środowiskach zbliżonych do tych, w jakich gra trafi do graczy. W rezultacie współpraca AMD i Rebel Wolves wspiera powstawanie nowoczesnego RPG, który oferować będzie rozbudowany i immersyjny otwarty świat gry.



„Nasza farma komputerowa jest absolutnie krytyczną częścią naszej codziennej pracy, a procesory AMD zapewniły wydajność i niezawodność niezbędne przy silnie zrównoleglonym procesie tworzenia i kompilacji gry. Dały nam one również możliwość zniwelowania wąskich gardeł i ustabilizowania środowiska programistycznego, a także rozwijania infrastruktury wraz z rosnącymi potrzebami studia.” – powiedział Mariusz Ciukszo, starszy administrator IT w Rebel Wolves.



„W nowoczesnej produkcji gier istotnym aspektem jest dopasowanie infrastruktury do konkretnych zadań – od iteracji świata gry po kompilację buildów. Współpraca z Rebel Wolves pokazała, że zaawansowane procesory AMD realnie skróciły czas kompilacji i tworzenia materiałów, dzięki czemu zespół mógł częściej i swobodniej testować nowe funkcje oraz szybciej iterować różne aspekty wizualne i elementy rozgrywki w The Blood of Dawnwalker.” – powiedział Miłosz Białas, starszy menedżer ds. współpracy z deweloperami i instytucjami edukacyjnymi.













