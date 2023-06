AMD ogłasza plan inwestycji 135 milionów dolarów

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

Firma AMD ogłosiła dzisiaj plany rozwoju w Europie poprzez rozbudowę inżynieryjnego ośrodka badawczo-rozwojowego w Irlandii, który funkcjonuje tam pomyślnie od niemal trzech dekad. Planowana inwestycja 135 milionów dolarów to:

- Strategiczne projekty badawczo-rozwojowe na rzecz następnej generacji układów logicznych do sztucznej inteligencji, centrów danych, sieci i infrastruktury 6G.

- Zatrudnienie 290 pracowników w Dublinie i Cork, w tym wysoce wykwalifikowanych inżynierów i naukowców oraz szerokie grono fachowców biznesowych.



- Wsparcie innowacji w Europie poprzez rozwój jednego z większych ośrodków badawczo-rozwojowych AMD w regionie. Ośrodek ten miał istotny wkład w opracowaniu szeregu udanych produktów, jak jedyny w branży układ do adaptacyjnej platformy radiowej, tj. AMD Zynq™ UltraScale+™ RFSoC.



Inwestycja, którą wspiera irlandzki rząd poprzez agencję IDA Ireland, będzie formalnie ogłoszona jeszcze dziś w siedzibie AMD w Dublinie poprzez przedstawicieli irlandzkiego rządu oraz dyrektorów AMD.

Źródło: AMD