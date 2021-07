AMD prezentuje kartę graficzną AMD Radeon RX 6600 XT

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 2

Dziś w nocy w trakcie festiwalu China Joy 2021 firma AMD zapowiedziała kartę graficzną AMD Radeon RX 6600 XT. To sprzęt zaprojektowany z myślą o grających w 1080p, którzy oczekują przy tym jak największej liczby FPS, jak najwyższej jakości obrazu i jak najlepszej responsywności w czasie szybkiej gry. Dzięki zastosowanej architekturze AMD RDNA 2 z Infinity Cache Radeon RX 6600 XT spełnia te oczekiwania zachowując niezwykłą efektywność energetyczną, a także obsługuje szereg zaawansowanych funkcji dla graczy, które pozwalają jeszcze podnieść wydajność i jakość rozgrywki.







Wśród nich są m.in.:

- AMD FidelityFX Super Resolution (FSR), czyli otwarta technologia skalowania rozdzielczości, która zaimplementowana w grach pozwala uzyskać średnio nawet 2,4-krotnie wyższą wydajność w trybie „Performance” w porównaniu do natywnej rozdzielczości 4K. FSR jest obsługiwane przez wiele procesorów i układów graficznych AMD, a także konkurencyjne karty graficzne.

- AMD Smart Access Memory (SAM), czyli technologia, która zapewnia istotny wzrost wydajności dzięki pełnemu dostępowi procesora do pamięci karty graficznej przy sparowaniu kart graficznych AMD Radeon serii RX 6000, procesorów AMD Ryzen serii 5000 lub wielu modeli z serii 3000 oraz płyt głównych z chipsetami serii AMD 500.

- inne potężne funkcje, jak AMD Radeon Boost, czy AMD Radeon Anti-Lag, które zapewniają jeszcze lepszą wydajność, responsywność i jakość rozgrywki w 1080p.



Karty graficzne AMD Radeon RX 6600 XT powinny być dostępne w ofertach partnerów AMD, tj. firm ASRock, ASUS, Biostar, Gigabyte, MSI, PowerColor, SAPPHIRE, XGX i Yeston, a globalna sprzedaż w sklepach detalicznych rozpocznie się 11 sierpnia. Sugerowana cena wyjściowa to 379 USD. Z kolei gotowe komputery od producentów OEM i integratorów systemów z tymi kartami graficznymi powinny być dostępne od sierpnia 2021.





















Źródło: Info Prasowe / AMD