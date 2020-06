AMD przebiło efektywność energetyczną swoich procesorów...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dziś firma AMD ogłosiła, że nie tylko spełniła, ale znacznie przekroczyła wyznaczony w 2014 roku cel inicjatywy 25x20 zdefiniowany jako 25-krotne zwiększenie efektywności energetycznej mobilnych procesorów. Wprowadzając na rynek procesor AMD Ryzen 7 4800H firma osiągnęła poziom aż 31,7-krotnie lepszy, a przy tym oferuje on wiodącą wydajność wśród procesorów do laptopów. Lepsza efektywność energetyczna przekłada się na istotne korzyści dla użytkownika, ponieważ urządzenie może działać dłużej na baterii i mieć lepszą wydajność przy niższym koszcie energetycznym i mniejszym wpływie na środowisko.







Firma AMD osiągnęła cel swojej inicjatywy 25x20 poprzez:

- Opracowanie wiodących architektur CPU i GPU, które są mocno zintegrowane w układzie SoC, w tym w szczególności wielokrotnie nagradzanych wielu generacji architektury „Zen”,

- Opracowanie innowacji w zarządzaniu energią realizowanym w czasie rzeczywistym,

- Rozwój magistrali AMD Infinity Fabric,

- Optymalizacje zużycia energii na poziomie tranzystorów i krzemu,

- Szybkie wdrożenie przełomowych procesów technologicznych.



To tak jakby samochód o mocy 100 KM i zasięgu 300 km w tym czasie zyskał moc 500 KM i zasięg 1890 km. Jeśli korporacja wymieniłaby 50 000 laptopów na bazie platformy AMD z 2014 roku na modele aktualnej generacji z 2020 roku mogłaby zaoszczędzić ok. 1,4 miliona KWh elektryczności i 971 000 kg emisji dwutlenku węgla.



Poprzez spełnienie swoich zamierzeń inicjatywy 25x20 firma AMD nie tylko zapewnia lepsze i większe możliwości użytkownikom własnych rozwiązań, ale także podkreśla swoje zaangażowanie na rzecz środowiska.













Źródło: Info Prasowe / AMD