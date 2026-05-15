AMD rozszerzy obsługę FSR Upscaling 4.1

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Firma AMD dokłada wszelkich starań, aby gracze i deweloperzy mogli korzystać z coraz bardziej zaawansowanych narzędzi oferujących coraz lepsze doznania i możliwości. W opublikowanym dziś wideo Jack Huynh, starszy wiceprezes i główny menedżer ds. technologii komputerowych i graficznych w AMD, poinformował, że w lipcu AMD wprowadzi obsługę technologii FSR Upscaling 4.1 na układach graficznych RDNA 3. Dzięki temu skalowanie obrazu funkcjonujące w oparciu o algorytmy uczenia maszynowego będzie dostępne dla użytkowników poprzedniej generacji GPU (Radeon RX 7000) bez konieczności modernizacji sprzętu.







Po prostej instalacji najnowszego sterownika FSR 4.1 zaoferuje lepszą jakość obrazu oraz bardziej płynną rozgrywkę w ponad 300 obsługiwanych grach. Ponadto w pierwszym kwartale 2027 roku firma planuje również udostępnić FSR Upscaling 4.1 dla kart graficznych AMD RDNA 2, oferując te same usprawnienia jakości obrazu jeszcze szerszej grupie użytkowników.



Przy okazji warto poinformować, że udostępniony pakiet AMD Software: Adrenalin Edition 26.5.2 wprowadza optymalizacje dla dwóch bardzo wyczekiwanych przez graczy tytułów - Forza Horizon 6 oraz 007 First Light, a także szereg ulepszeń stabilności dla użytkowników kart graficznych AMD Radeon. Najnowszą wersję można pobrać ze strony AMD.











źródło: Info Prasowe - AMD