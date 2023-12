AMD wprowadza kompletny i potężny ekosystem rozwiązań AI

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

AMD w trakcie konferencji Advancing AI ogłosiła, że rodzina akceleratorów AMD Instinct MI300 oraz otwarty ekosystem programistyczny ROCm 6 są już dostępne. Ponadto zapowiedziano procesory AMD Ryzen serii 8040, które umocnią wiodącą pozycję na rynku rozwiązań mobilnych dzięki większej wydajności i lepszej efektywności niż konkurencja. W trakcie kluczowego wystąpienia przewodnicząca zarządu i dyrektor generalna AMD, dr Lisa Su przedstawiła wielu partnerów, w tym z firm Dell, HPE, Lenovo, Microsoft, Oracle Cloud i innych, którzy używają już sprzętu AMD przeznaczonego dla rozwiązań sztucznej inteligencji (AI).







Partnerzy z kolei opowiedzieli między innymi o:

- maszynach wirtualnych Microsoft Azure ND MI300X v5, które są zoptymalizowane dla zadań AI wykorzystując zgodnie z nazwą akceleratory AMD Instinct MI300X;

- superkomputerze El Capitan, który ma osiągnąć 2 EksaFLOPS mocy obliczeniowej dzięki procesorom APU - AMD Instinct MI300A;

- serwerach Dell PowerEdge XE9680, które wykorzystują akceleratory AMD Instinct MI300X;

- serwerach blade HPE Cray Supercomputing EX255a, które napędzane są procesorami APU - AMD Instinct MI300A.



AMD Instinct MI300X to akceleratory skonstruowane w oparciu o nową architekturę AMD CDNA 3, które zapewniają niemal 40% więcej jednostek obliczeniowych, 1,5-krotnie większą pamięć i 1,7-krotnie wyższą przepustowość pamięci w porównaniu do poprzedniej generacji. AMD Instinct MI300A to z kolei pierwszy na świecie procesor APU do superkomputerów i AI, który wykorzystuje warstwową konstrukcję składając się z jednostek obliczeniowych AMD CDNA 3, rdzeni AMD Zen 4 i 128 GB pamięci HBM3, dzięki czemu jest łatwym w programowaniu, wydajnym obliczeniowo, szybkim i zarazem bardzo efektywnym energetycznie rozwiązaniem do AI. AMD Instinct Platform to platforma do generatywnego AI, która wykorzystuje ustandaryzowany format OCP i 8 akceleratorów MI300X, dzięki czemu oferuje aż 1,5 TB pamięci HBM3. W porównaniu do Nvidia H100 HGX może zaoferować 1,6-krotnie wyższą przepustowość we wnioskowaniu LLM i jest jedyną opcją na rynku, która umożliwia wnioskowanie na modelu o 70 miliardach parametrów na pojedynczym akceleratorze MI300X.



Ponadto zapowiedziano, że już w 1 kwartale 2024 roku powinny pojawić się laptopy z procesorami AMD Ryzen serii 8040, które będą rozwijać wiodącą ofertę systemów komputerowych wzmocnionych sprzętową akceleracją AI firmy AMD (Ryzen AI). Wśród producentów, którzy wprowadzą takie systemy są m.in. Acer, Asus, Dell, HP i Lenovo. Udostępniono także pakiet programistyczny Ryzen AI Software 1.0, dzięki czemu łatwiej będzie rozwijać zgodne z Ryzen AI oprogramowanie.



Firma AMD przygotowała również pierwszy konkurs w dziedzinie Pervasive AI dla deweloperów oprogramowania. W ramach tego konkursu można zgłaszać prace w 3 kategoriach: generatywnego AI, AI w robotyce oraz AI dla PC. Nagroda główna w każdej z nich to 10 000 USD, a ponadto są też nagrody specjalne dla studentów oraz projektów przygotowanych w głównej mierze przez kobiety. Chętni mogą się również ubiegać o bezpłatne udostępnienie sprzętu AMD.





















Źródło: Info Prasowe - AMD