AMD wprowadza najlepsze portfolio dla nowoczesnych centrów danych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AMD ogłosiła ogólną dostępność 6 generacji procesorów AMD EPYC „Venice”, które działają w oparciu o rdzenie w nowej architekturze „Zen 6”. Portfolio obejmuje modele dostosowane do różnych zadań w centrach danych, od usług korporacyjnych i chmurowych po obsługę infrastruktury z akceleratorami GPU oraz środowisk agentowej sztucznej inteligencji. Platformy z nową generacją EPYC są już dostarczane przez czołowych producentów OEM i ODM. Meta prowadzi ich walidację przed planowanym wdrożeniem na dużą skalę, natomiast Microsoft Azure i Oracle Cloud Infrastructure zapowiedziały wykorzystanie tych układów w usługach chmurowych przeznaczonych między innymi do AI, HPC, obliczeń technicznych oraz aplikacji korporacyjnych.







Firma AMD przedstawiła również nową serię AMD EPYC Embedded 9006, czyli CPU przeznaczone do wymagających obliczeniowo systemów wbudowanych, jak np. urządzenia odpowiedzialne za testowanie półprzewodników, zabezpieczenia sieciowe oraz korporacyjne pamięci masowe. Oferują do 256 rdzeni, obsługę PCIe 6.0 i CXL 3.1, a ich planowany okres dostępności wynosi siedem lat.



Najważniejsze informacje:

- W obciążeniach ogólnego przeznaczenia, obejmujących usługi korporacyjne i chmurowe, serwer z AMD EPYC 9996 zapewnia nawet 3.7-krotnie wyższą wydajność niż konfiguracja z NVIDIA Vera. W zestawieniu z Intel Xeon 6980P przewaga sięga 2.2-krotności, a stosunek osiągów do ceny procesora jest nawet dwa razy korzystniejszy. Pozwala to obsłużyć więcej aplikacji, transakcji i użytkowników bez zwiększania dostępnej mocy ani przestrzeni w centrum danych.

- Warianty przeznaczone dla węzłów z akceleratorami GPU osiągają taktowanie 5.3 GHz. Podczas obsługi dużych modeli językowych oferują nawet 1.8-krotnie większą przepustowość wyjściową od procesorów EPYC poprzedniej generacji.

- Modele o dużej liczbie rdzeni, zoptymalizowane pod izolowane środowiska wykonawcze agentów AI, pozwalają uruchomić około 3,3-krotnie więcej agentów w przeliczeniu na Wat mocy CPU niż NVIDIA Vera oraz około 2.5 raza więcej niż Intel Xeon 6980P. Konfiguracje z EPYC 9996 mieszczą ponadto około 18% więcej takich instancji w jednej szafie przy zachowaniu limitu zasilania wynoszącego 35 kW.

















źródło: Info Prasowe - AMD