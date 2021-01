AMD wprowadza najlepsze procesory mobilne na świecie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AMD w trakcie wygłoszonego właśnie keynote CES 2021 zaprezentowała pełne portfolio mobilnych procesorów AMD Ryzen 5000, które wprowadzają na grunt rynku laptopów niesamowicie wydajną i efektywną architekturę „Zen 3”. Nowe laptopy wyposażone w te procesory będą wprowadzane przez kluczowych producentów laptopów, jak ASUS, HP i Lenovo już w 1 kwartale 2021 roku, a w ciągu 12 miesięcy na rynek trafi ponad 150 modeli systemów komputerowych na bazie nowej mobilnej platformy AMD. Keynote dr Lisy Su był też okazją dla pierwszej publicznej demonstracji następnej generacji procesorów AMD EPYC o kryptonimie „Milan”.







Podczas pokazu z wykorzystaniem używanego w ponad 160 krajach modelu do badań nad klimatem i prognoz pogody WRF (Weather Research and Forecasting), symulacja została przez te procesory ukończona o 68% szybciej niż konkurencyjne rozwiązanie. Oficjalna prezentacja trzeciej generacji serwerowych procesorów AMD EPYC zaplanowana jest 1 kwartał 2021 roku.



Firma AMD zapowiedziała też nowe mobilne procesory AMD Ryzen PRO 5000, które zapewnią nowe poziomy produktywności i efektywności współpracy przy wygodnym i łatwym zarządzaniu infrastrukturą sprzętową. Procesory te oferują ponadto wielowarstwową ochronę i funkcje zabezpieczające spełniające kryteria wymagających korporacji, która daje im pewność, że komputery są odpowiednio chronione niezależnie od tego, gdzie pracownicy się znajdują. Biznesowe laptopy na tej nowej platformie zostaną wprowadzone do sprzedaży w pierwszej połowie 2021 roku.



Nowa rodzina mobilnych procesorów AMD Ryzen 5000 to:

- Nawet o 23% wyższa wydajność jednowątkowa i o 17% wyższa wielowątkowa w porównaniu z poprzednią generacją,

- Nawet 17.5 godziny czasu pracy na baterii przy standardowym użyciu i aż 21 godzin podczas odtwarzania filmów,

- 13 modeli procesorów z nawet 8 rdzeniami i 16 wątkami z TDP w zakresie 15-45W,

produkty podzielone na kilka serii:

H – wydajne procesory dla graczy i twórców,

HX – absolutnie maksymalna wydajność dla najbardziej wymagających,

HS – wydajne procesory dla smuklejszych i lżejszych laptopów,

U – maksymalna efektywność i czas pracy na baterii dla ultramobilnych laptopów.



Kolejnymi nowościami są też nowe procesory AMD Ryzen 9 5900 oraz AMD Ryzen 7 5800 dla komputerów stacjonarnych, które stanowić będą opcje o obniżonym TDP do poziomu 65W zapewniając nawet o 24% wyższą wydajność w grach w rozdzielczości 1080p w porównaniu z poprzednią generacją. Produkty te będą dostępne wyłącznie w komputerach produkowanych przez partnerów OEM.



I to nie wszystko, ponieważ Dr Lisa Su wraz z gośćmi nakreśliła wizję cyfrowej transformacji, jaka może być udziałem społeczeństw zarówno w warstwie interakcji międzyludzkich, jak i pracy, rozrywki czy grania. Do dyrektor generalnej AMD dołączyli przedstawiciele Microsoft, HP, Lenovo, a także Lucasfilm i Mercedes-AMG Petronas Formula One Team.





















Źródło: Info Prasowe / AMD