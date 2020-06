AMD zaprezentowało nowe procesory Ryzen 3000XT

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AMD ogłosiła właśnie, że wkrótce wprowadzi na rynek procesory Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT oraz Ryzen 5 3600XT, które powiększą docenianą w branży rodzinę 3 generacji procesorów Ryzen. Procesory te są przewidziane zwłaszcza dla entuzjastów oczekujących jeszcze więcej mocy – przykładowo AMD Ryzen 9 3900XT oferuje do 4% wyższą wydajność w jednowątkowych obliczeniach w porównaniu do innych procesorów AMD Ryzen 3000 i nawet o 40% lepszą efektywność energetyczną niż konkurencja. Procesory te pojawią się w sprzedaży 7 lipca 2020.







Z dniem wczorajszym do sprzedaży trafiły także płyty główne z chipsetem AMD B550, które zapewnią optymalne możliwości dla większości graczy za sprawą obsługi PCIe 4.0. Ponadto firma AMD zapowiedziała także nowy chipset AMD A520, który pojawi się niebawem z myślą o mniej wymagających użytkownikach. Producenci pracują już nad ponad 40 modelami płyt z tym układem.



Dodatkowo firma AMD ogłosiła wprowadzenie nowej odsłony narzędzia StoreMI, które służy do przyspieszania działania pamięci masowej. Nowy interfejs i lepsze algorytmy akceleracji zapewniają jeszcze lepsze możliwości komputera.



















Źródło: Info Prasowe / AMD