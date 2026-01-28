AOC - Do pracy i do grania – dwa uniwersalne monitory Quad HD

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka AOC rozszerza ofertę monitorów z linii B3 o modele Q24B36X oraz Q27B36X. Są to atrakcyjnie wycenione monitory z matrycami typu IPS o rozdzielczości 2560 x 1440 px i odświeżaniu 144 Hz. Panel pierwszego z nich ma przekątną 23.8 cala, a drugiego 27 cali. Nowe modele sprawdzą się jako uniwersalne wyświetlacze domowe. Model AOC Q24B36X przy przekątnej 23.8 cala i rozdzielczości Quad HD odznacza się wysokim zagęszczeniem pikseli wynoszącym 123.4 PPI (Pixels Per Inch). Dzięki temu wyświetlane przez niego treści – zarówno biurowe, jak i rozrywkowe – są dużo ostrzejsze niż w modelach o tej przekątnej, ale działających z klasyczną rozdzielczością Full HD, w których współczynnik PPI jest na poziomie 92,6. Wysoka rozdzielczość oznacza też większą przestrzeń do pracy.







Użytkownicy preferujący większe ekrany mogą wybrać model Q27B36X. Przy przekątnej 27 cali i takiej samej rozdzielczości jak u mniejszego brata, jego współczynnik PPI wynosi 108,8 PPI. Dla porównania PPI 27-calowego modelu o rozdzielczości 1920 x 1080 px to 81.6. Oba prezentowane monitory zostały oparte na matrycach typu IPS, które wyświetlają naturalne kolory oraz gwarantują szerokie kąty widzenia. Ich pokrycie palety sRGB przewyższa 100%, a jasność to 300 nitów. Kontrast mniejszego modelu to 1300:1, a większego 1500:1.



Wsparcie Adaptive-Sync

Q24B36X oraz Q27B36X wspierają technologię Adaptive-Sync, która zapobiega efektowi rozrywania obrazu. Ponadto czas reakcji ich paneli wynosi 0.5 ms MPRT przy odświeżaniu 144 Hz. Do obsługiwanych rozwiązań należą również Low Blue Light i Flicker Free. Pierwsze z nich minimalizuje ekspozycję użytkownika na potencjalnie niekorzystne światło niebieskie, a drugie zapobiega migotaniu ekranu. Monitory wyposażono w złącza HDMI i DisplayPort oraz wyjście słuchawkowe mini-jack. Użytkownik może odchylić ekran w zakresie od -5 do 21 stopni bądź skorzystać z montażu VESA w standardzie 100 x 100.



Cena i dostępność

Oba nowe monitory dzisiaj wchodzą do sprzedaży. AOC Q24B36X w sugerowanej cenie detalicznej 542 PLN, a AOC Q27B36X w cenie 626 PLN.

































źródło: Info Prasowe - AOC