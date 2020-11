AOC - dwa nowe zakrzywione monitory 32” z odświeżaniem 165 Hz

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dwa modele z serii G2 wzbogaciły portfolio monitorów AOC dla graczy. Nowe wyświetlacze odświeżają obraz z częstotliwością 165 Hz na 31.5-calowych, zakrzywionych matrycach VA. Nowe monitory AOC są propozycją dla graczy, którzy lubią ekrany o dużych przekątnych. Oba modele zostały oparte na 31,5-calowych panelach typu VA. Tego typu matryce cechuje głęboka czerń i wysoki kontrast obrazu w porównaniu do innych rozwiązań. W przypadku omawianych monitorów wynosi on 3000:1. Ponadto dla mocniejszego wrażenia otoczenia przez obraz matryce zostały zakrzywione do poziomu 1500 R. AOC CQ32G2SE wyświetla obraz o rozdzielczości Quad HD (2560 x 1440 px), a C32G2AE jest modelem Full HD (1920 x 1080 px).







Nowości od AOC odświeżają obraz z częstotliwością 165 Hz, a czas reakcji ich matryc wynosi 1 ms MPRT. Ponadto otrzymały certyfikację AMD FreeSync Premium, która działa w zakresie 48-165 Hz. Jednym z wymogów tego standardu jest wsparcie dla technologii LFC (Low Framerate Compensation). Jej zadaniem jest zwiększenie wrażenia płynności, gdy karta graficzna generuje małą liczbę klatek na sekundę. Ponadto dzięki LFC technologia FreeSync jest zawsze aktywna. Jeśli wartość FPS spadnie poniżej zakresu obsługiwanego przez FreeSync, LFC powiela klatki wyświetlanego obrazu.



Wszystkie monitory z serii G2 nie wymagają narzędzi do złożenia i można je zamontować na opcjonalnym uchwycie w standardzie VESA 100 x 100.



Sugerowane ceny detaliczne nowych modeli AOC:

• CQ32G2SE – 1789 PLN

• C32G2AE – 1379 PLN



Monitory wejdą do sprzedaży w listopadzie br. Wszystkie modele monitorów AOC objęte są 3-letnią gwarancją producenta.

































Źródło: Info Prasowe / AOC