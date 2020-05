AOC - pięć nowych modeli monitorów dla graczy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Do oferty AOC trafiło pięć nowych modeli monitorów dla graczy. Dwa z nich dysponuje ekranami o przekątnej 23,8 cala, dwa – 27-calowymi oraz jeden – 31,5-calowym. Wszystkie wyświetlają obraz o rozdzielczości Full HD, przy częstotliwości odświeżania 240 Hz. 4G2ZE oraz 24G2ZU to nowe monitory z serii G2 z płaską matrycą TN. Pozostałe prezentowane konstrukcje − C27G2ZE, C27G2ZU oraz C32G2ZE − zostały oparte na zakrzywionych matrycach VA. Każdy model odświeża obraz z częstotliwością 240 Hz przy rozdzielczości 1920 x 1080 px.







Nowości od AOC otrzymały certyfikację AMD FreeSync Premium. Jednym z elementów tego standardu jest wsparcie dla technologii LFC (Low Framerate Compensation). Jej zadaniem jest zwiększenie wrażenia płynności, gdy karta graficzna generuje małą liczbę klatek na sekundę. Ponadto LFC pozwala, by technologia FreeSync była zawsze aktywna. Jeśli wartość FPS zacznie spadać poniżej zakresu obsługiwanego przez FreeSync, LFC powiela klatki wyświetlanego obrazu.



Wszystkie monitory z serii G2 nie wymagają narzędzi do złożenia i można je zamontować na opcjonalnym uchwycie w standardzie VESA 100 x 100. Modele, których nazwy kończą się literami „ZE”: 24G2ZE, C27G2ZE i C32G2ZE, wyposażono w stopę pozwalającą na regulację pochylania panelu. Z kolei modele z nazwami kończącymi się literami „ZU”: 24G2ZU i C27G2ZU, za niewiele wyższą cenę oferują dodatkowe udogodnienia. Ich podstawa umożliwia zmianę nachylenia panelu, jego obrót (w tym tryb pivot) i zmianę wysokości. Ponadto zamontowano w nich głośniki oraz czteroportowe koncentratory USB 3.0.



Sugerowane ceny detaliczne oraz dostępność nowych monitorów AOC:

• 24G2ZE – 1409 PLN – lipiec

• 24G2ZU – 1499 PLN – lipiec

• C27G2ZE – 1449 PLN – czerwiec

• C27G2ZU – 1539 PLN – maj

• C32G2ZE – 1719 PLN – lipiec

































Źródło: Info Prasowe / AOC