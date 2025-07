AOC E4 – niedrogie monitory biznesowe z 5-letnią gwarancją

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka AOC rozszerza ofertę monitorów biznesowych o linię E4, której wyróżnikiem jest 5-letni okres gwarancyjny. W jej skład wchodzą przystępne cenowo modele o przekątnych od 23.8 do 34 cali. Każdy z atestem TCO Certified, generation 10, regulacją wysokości ekranu oraz koncentratorem USB. Linia monitorów AOC E4 debiutuje na rynku z ofertą 10 wyświetlaczy. Ich pierwszą grupę stanowią modele o podstawowej funkcjonalności: 24E4U, 27E4U, Q27E4U i X24E4U. Na ich tle wyróżnia się X24E4U, będąc przedstawicielem coraz rzadziej występujących, ale ciągle docenianych, modeli o proporcjach ekranu 16:10. Tak jak we wszystkich wyświetlaczach z linii E4, zaimplementowano w nich sprzętową redukcję niebieskiego światła TÜV EyeComfort. Monitory wspierają też technologię redukującą migotanie ekranu (Flicker Free) oraz Adaptive-Sync, która niweluje efekt rozrywania obrazu.







24E4CV, 27E4CV, Q27E4CV oraz U27E4CV to grupa modeli, które zostały wzbogacone o złącze USB-C. Wspiera ono protokoły DisplayPort Alt Mode oraz Power Delivery 90 W. Dzięki temu za pomocą jednego kabla można w prosty sposób przesyłać obraz, dźwięk i energię pomiędzy komputerem a monitorem. Oprócz tego w nowych propozycjach AOC zamontowano wyjście DisplayPort. Pozwala to na podpięcie do nich np. już posiadanego wyświetlacza i utworzenie w ten sposób konfiguracji dwumonitorowej, której do komunikowania się z PC lub laptopem wystarcza pojedynczy przewód USB-C. Takie rozwiązanie sprawia, że utrzymanie porządku na stanowisku pracy jest znacznie ułatwione.



Skład serii domykają bliźniacze modele CU34E4CV i CU34E4CW o przekątnej 34-cali i proporcjach 21:9. Na ich wyposażeniu znalazły się po dwa porty USB-C, złącze RJ-45 oraz przełącznik KVM. Przełącznik ułatwia pracę, gdy do monitora są podłączone dwa komputery, gdyż do ich obsługi wystarcza jeden zestaw peryferiów. Wystarczy, że mysz, klawiatura i np. drukarka zostaną wpięte do koncentratora USB w monitorze. Może być to szczególnie wygodne gdy na stałe do monitora podłączony jest komputer stacjonarny i czasami podpinamy do niego laptopa. Wyświetlacz z oznaczeniem zakończonym literą W został wzbogacony o kamerę do komunikatorów internetowych. Wspiera ona funkcję Windows Hello, dzięki czemu można w bezpieczny sposób logować się do systemu z wykorzystaniem rozpoznania twarzy.



Pięć lat gwarancji

Wszystkie monitory AOC obejmował dotychczas trzyletni okres gwarancyjny. Jednak w przypadku linii E4 gwarancja jest pięcioletnia. Firma zgodnie z filozofią zrównoważonego rozwoju stara się w ten sposób zachęcać do wieloletniego korzystania z produktów i co za tym idzie redukować ilość elektrośmieci. Wszystkie wyświetlacze AOC E4 są dostarczane we w pełni kartonowych opakowaniach wytworzonych w 100% z odzyskanych materiałów. Są to jedne z fundamentów, dzięki którym modele E4 otrzymały oznaczenie TCO Certified, generation 10.



Cena i dostępność

Nowe monitory AOC E4 wejdą do sprzedaży w następujących terminach oraz sugerowanych cenach detalicznych:

• 24E4U – lipiec – 635 PLN

• 27E4U – lipiec – 805 PLN

• Q27E4U – lipiec – 933 PLN

• X24E4U – jesień – 976 PLN

• 24E4CV – sierpień – 890 PLN

• 27E4CV – sierpień – 1103 PLN

• Q27E4CV – wrzesień – 1231 PLN

• U27E4CV – jesień – 1231 PLN

• CU34E4CV – wrzesień – 1700 PLN

• CU34E4CW – jesień – 2168 PLN































źródło: Info Prasowe - AOC