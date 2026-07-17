AOC GAMING - Dwa monitory 21:9 z przełącznikiem KVM i USB-C

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

AGON by AOC – prezentuje dwa bliźniacze modele: CU34G4CA oraz CU34G4ZCA. Są to 34-calowe monitory Fast VA o proporcji 21:9. Pierwszy z nich pracuje z odświeżaniem 180 Hz, a drugi 250 Hz. CU34G4CA oraz CU34G4ZCA zostały oparte na ultrapanoramicznych matrycach o przekątnej 34 cali i zakrzywieniu 1500 R. Jest to optymalny format do gier stawiających na immersję, jak tytuły wyścigowe, RTS czy RPG. Wyświetlany przez nie obraz o rozdzielczości 3440 x 1440 px jest znacznie bardziej szczegółowy i daje szersze pole widzenia niż popularne Full HD, a jednocześnie nie obciąża karty graficznej tak mocno jak 4K UHD. Ich poziom zagęszczenia pikseli jest bardzo zbliżony do monitorów 27-calowych monitorów Quad HD o proporcjach 16:9 i wynosi 109.7 PPI (Pixels Per Inch).







Zastosowane w monitorach panele typu Fast VA charakteryzują się głębokimi czerniami oraz wysokim kontrastem, który dla obu modeli wynosi 2 500:1. Pokrycie palety sRGB CU34G4CA wynosi 118.4%, a dla CU34G4ZCA jest to 132.6%. Wyświetlacze wspierają technologię Adaptive-Sync, która minimalizuje efekt rozrywania obrazu. Ich maksymalna jasność wynosi 450 nitów, co sprawia, że będzie się z nich komfortowo korzystało nawet w nasłonecznionych pomieszczeniach. Oba otrzymały też certyfikat VESA DisplayHDR 400.



Nie tylko do grania

CU34G4CA wyposażono w dwa porty HDMI 2.0, pojedyncze gniazdo DisplayPort 1.4 oraz port mini-jack do podłączenia słuchawek. CU34G4ZCA zastępuje HDMI w wersji 2.0 złączami HDMI 2.1. W obu modelach zastosowano też w przełącznik KVM, dzięki któremu jednym zestawem peryferiów można wygodnie przełączać się między dwoma komputerami podpiętymi do monitora. Służą temu port USB-C z Power Delivery 90 W oraz złącze USB-B. Dla peryferiów przewidziano dwa gniazda USB-A. Daje to możliwość łatwego wykorzystania monitorów do pracy – wystarczy podłączyć do notebooka jeden przewód USB-C. Dodatkowym udogodnieniem jest też tryb Picture-by-Picture, który pozwala na wyświetlanie na połowie ekranu obrazu z jednego źródła, a na drugiej połowie z innego źródła.



Podstawa CU34G4CA, jak i CU34G4ZCA umożliwia regulację panelu w pełnym zakresie – obrót, pochylenie oraz zmianę wysokości. Wyświetlacze można też zamontować na opcjonalnym uchwycie VESA w standardzie 100 x 100.



Ceny i dostępność

AOC GAMING CU34G4ZCA wejdzie do sprzedaży w sierpniu w sugerowanej cenie detalicznej 1499 PLN. Miesiąc później w sklepach pojawi się CU34G4CA w sugerowanej cenie 1299 PLN.

































źródło: Info Prasowe - AOC