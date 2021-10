AOC GAMING - nowe myszy oraz bezprzewodowy zestaw słuchawkowy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka jednego z liderów wśród producentów monitorów gamingowych i akcesoriów − AGON by AOC – prezentuje trzy nowe peryferia dla graczy. W myszkach GM510B oraz GM530B zostały zamontowane precyzyjne sensory Omron oraz wytrzymałe przełączniki Kailh. Z kolei zestaw słuchawkowy AOC GH401 może działać nawet 17 godzin na jednym ładowaniu. Po wyczerpaniu energii i podłączeniu przewodem mini jack istnieje możliwość dalszego korzystania ze słuchawek. Mysz GM510 jest kierowana do graczy szukających jak najlżejszej konstrukcji. Dzięki perforowanej obudowie waży zaledwie 58 g (nie licząc przewodu). Takie rozwiązanie sprzyja też mniejszej potliwości dłoni oraz nadaje myszy interesującego wyglądu.







Efekt dodatkowo pogłębia podświetlenie LED RGB. Z kolei osoby preferujące klasyczny wygląd myszy może zainteresować GM530B. Dla pewniejszego chwytu jej boki pokryto silikonem z antypoślizgową fakturą.



Obie nowości od AOC zostały wyposażone w sensory Pixart PWM3389 o rozdzielczości 16000 DPI oraz częstotliwości próbkowania 1000 Hz. Za rejestrowanie naciśnięć głównych przycisków odpowiadają w nich przełączniki Kailh o wytrzymałości 80 milionów kliknięć. Zarówno GM510B jak i GM530B otrzymały wbudowaną pamięć mieszczącą dwa profile. Sterowanie nimi oraz podświetleniem odbywa się przy pomocy aplikacji AOC G-Tools.



Myszy uzupełniają ofertę AOC, w której znajdują się już podstawowy model GM200, GM500 ze wsparciem dla technologii NVIDIA Reflex Latency Analyzer oraz AGM700 z wagą regulowaną ciężarkami.





Do przewodowych zestawów słuchawkowych AOC GH200 (mini jack) oraz GH300 (USB) dołącza bezprzewodowy AOC GH401. Nowy model łączy się z komputerami oraz konsolami PlayStation przy pomocy nadajnika USB. Działa on w zakresie fal 2.4 GHz i z zasięgiem 10 metrów. Przy 50% głośności w pełni naładowana bateria GH401 starczy na 17 godzin użytkowania. Ładowanie odbywa się przy pomocy symetrycznej wtyczki USB-C. Jednak gdyby po 17-godzinnej sesji dalej była chęć na granie nic nie stoi na przeszkodzie skorzystania z przewodu mini jack. W takiej konfiguracji słuchawki mogą pracować z komputerami, konsolami Xbox, sprzętem audio oraz urządzeniami mobilnymi.



Wokółuszna, zamknięta konstrukcja GH401 odcina od dźwięków otoczenia oraz sprawia, że nie będziemy przeszkadzać innym. Do tego mikrofon z redukcją dźwięków otoczenia pozwoli na skuteczną komunikację z innymi członkami drużyny, nawet jeśli nie gramy w zacisznym miejscu. W razie potrzeby istnieje możliwość demontażu mikrofonu.



Ceny i dostępność

Sugerowana cena detaliczna słuchawek AOC GH401 wynosi 359 PLN. Dla myszek AOC GM510B oraz AOC GM530B jest to 199 PLN. Wszystkie akcesoria będą dostępne w sprzedaży od listopada.









































Źródło: Info Prasowe / AOC