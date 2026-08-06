AOC GAMING CQ32G4ZA - Trzy tryby odświeżania w jednym monitorze

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Marka AGON by AOC prezentuje model CQ32G4ZA. Jest to pierwszy wyświetlacz w ofercie firmy z funkcją Triple Refresh Rate. W rozdzielczości Quad HD pracuje on z odświeżaniem 260 Hz, w Full HD jest to 360 Hz, a dla HD ta wartość wynosi 500 Hz. AOC GAMING CQ32G4ZA to 31,5-calowy monitor Fast VA o zakrzywieniu 1500 R i klasycznych proporcjach 16:9. Charakteryzują go wysoki kontrast na poziomie 4 000:1 oraz głębokie czernie. Dzięki temu dobrze sprawdzi się do oglądania filmów oraz grania. Sprzęt otrzymał certyfikat VESA DisplayHDR 400, a także wspiera technologię Adaptive-Sync. Jego maksymalna jasność wynosi 450 nitów. Sprawia to, że będzie się z niego komfortowo korzystało w jasnych pomieszczeniach.







Czas reakcji matrycy CQ32G4ZA wnosi 1 ms GtG oraz 0,3 ms MPRT. Jego natywną rozdzielczością jest 2560 x 1440 px przy odświeżaniu 260 Hz. Najlepiej sprawdzi się ona w sytuacjach, w których najważniejsza jest jakość obrazu. W razie potrzeby użytkownik może aktywować tryb 1920 x 1080 px z odświeżaniem 360 Hz. Do zastosowań wymagających najwyższej możliwej płynności, gdzie jakość oprawy graficznej schodzi na dalszy plan, jest też dostępne odświeżanie 500 Hz, przy którym rozdzielczość wynosi 1280 x 720 px.



Początek nowej serii

– Nasze monitory 4K z funkcją Dual Refresh Rate odniosły sukces, ponieważ stanowiły odpowiedź na prawdziwe wyzwanie stojące przed graczami: różne rodzaje gier wymagają innego wyważenia między jakością obrazu a szybkością – mówi César Acosta, Senior Gaming Product Manager AGON by AOC. – W modelu CQ32G4ZA posuwamy tę elastyczność o krok dalej. Dodając rozdzielczość FHD przy częstotliwości 360 Hz pomiędzy rozdzielczością QHD przy 260 Hz a HD przy 500 Hz, zapewniamy graczom trzy różne opcje w jednym monitorze, ułatwiając im wybór odpowiedniego ustawienia dla danej gry. Model CQ32G4ZA stanowi początek szerszej oferty produktów z serii Triple Refresh Rate – wkrótce pojawią się kolejne modele.



Nową konstrukcję AOC wyposażono w dwa porty HDMI 2.0, pojedyncze gniazdo DisplayPort 1.4 oraz wyjście mini-jack do podłączenia słuchawek. Jej podstawa umożliwia regulację panelu w pełnym zakresie – obrót, pochylenie, a także zmianę wysokości w zakresie 120 mm. Ekran można również zamontować na opcjonalnym uchwycie VESA 100 x 100.



Cena i dostępność

AOC GAMING CQ32G4ZA wejdzie do sprzedaży w grudniu w sugerowanej cenie detalicznej 1499 PLN.

































źródło: Info Prasowe - AOC