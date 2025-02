AOC GAMING G42 – przystępne cenowo monitory 180 Hz

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka wiodącego producenta monitorów gamingowych – AGON by AOC – rozszerza ofertę o trzy modele Full HD z matrycami Fast IPS o odświeżaniu 180 Hz. Nowości to 23.8-calowy 24G42E, 24.5-calowy 25G42E oraz 27-calowy 27G42E. Opierając się na popularności serii G4, która obejmuje modele G4X i ich uproszczone warianty G4XE, nowa seria G42 jest projektowana tak, by dostarczyć odświeżanie 180 Hz jeszcze szerszemu gronu odbiorców. Każdy z modeli wyposażono w panel Fast IPS o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 px) o czasie reakcji 1 ms GtG i 0.5 ms MPRT. Fani szybkich gier nastawionych na rywalizację mogą dodatkowo skorzystać z Motion Blur Reduction (MBR), czyli podświetlenia stroboskopowego.







Naśladuje ono działanie kineskopu poprzez wyłączanie podświetlenia panelu pomiędzy każdą klatką obrazu. Aktywacja tej funkcji zwiększa wrażenie ostrości i płynności wyświetlanego ruchomego obrazu. Matryce nowych monitorów wyróżniają się nie tylko szybkością działania, ale także jakością obrazu, pokrywając ponad 90% palety DCI-P3 i 120% gamutu sRGB.



– Ustanawiając częstotliwość odświeżania 180 Hz jako nową wartość bazową w naszej najbardziej przystępnej cenowo serii, G42 stanowi kolejny krok w naszej misji uczynienia grania na wysokim poziome dostępnym dla wszystkich – mówi César Acosta, Product Manager w AGON by AOC. – Naszym głównym celem są wysokowydajne monitory gamingowe napędzane ekstremalnymi poziomami immersji i częstotliwościami odświeżania. Ciężko pracujemy, aby przenieść wydajność w grach na wyższy poziom w każdej generacji sprzętu. Te wysiłki to dobra wiadomość dla społeczności graczy, ponieważ możemy sprawić, że zaawansowane technologie będą dostępne dla każdego.



Niewielka podstawa i dodatkowy celownik

Funkcje gamingowe serii AOC GAMING G42:

• Shadow Control dla lepszej widoczności w ciemnych scenach,

• Dial Point pomagający mierzyć, gdy broń albo gra nie wyświetla celownika.



Ustawienia można zmieniać zarówno klasycznie z poziomu menu OSD, jak i przy pomocy oprogramowania G-Menu działającego z poziomu Windows. Monitory obsługują technologię Adaptive-Sync, która synchronizuje wyświetlanie klatek obrazu przez kartę graficzną z wyświetlaczem. Zapobiega to efektowi rozrywania obrazu. Podstawka zastosowana w 24G42E, 25G42E i 27G42E zajmuje niewiele miejsca na biurku, a jej konstrukcja umożliwia regulację nachylenia panelu i kompatybilność z mocowaniem VESA 100 x 100.



Ceny i dostępność

Nowe modele AOC GAMING wejdą do sprzedaży w lutym w sugerowanych cenach detalicznych:

• 24G42E – 626 PLN

• 25G42E – 668 PLN

• 27G42E – 710 PLN





























źródło: Info Prasowe - AOC