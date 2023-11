AOC GAMING Q27G3XMN/BK - Mocny efekt HDR w przystępnej cenie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka czołowego producenta monitorów gamingowych

i akcesoriów − AGON by AOC – przedstawia AOC GAMING Q27G3XMN/BK. Podświetlenie typu MiniLED kojarzy się z wysoką jakością obrazu i efektów HDR, ale jednocześnie ze znacznym kosztem zakupu tego typu sprzętu. Q27G3XMN/BK otwiera nowy rozdział w segmencie monitorów z lokalnymi strefami wygaszania dzięki przystępnej cenie. AOC GAMING Q27G3XMN/BK to płaski, 27-calowy monitor z matrycą VA i podświetleniem MiniLED podzielonym na 336 stref. Taka konstrukcja pozwala na całkowite wyłączenie podświetlenia matrycy w miejscach, gdzie wyświetlany obraz powinien być ciemny. Przekłada się to na głębokie czernie, niemożliwe do uzyskania w standardowych monitorach, gdzie cała powierzchnia matrycy jest zawsze podświetlona.







Dzięki podświetleniu strefowemu (Full Array Local Dimming - FALD) materiały o wysokiej rozpiętości tonalnej (High Dynamic Range - HDR) prezentują się tak, jak zaplanowali to ich twórcy. Monitor spełnia wymogi certyfikacji VESA DisplayHDR 1000, co oznacza wysoki kontrast statyczny.



Dla graczy i twórców treści

Panel Q27G3XMN/BK wyświetla obraz o rozdzielczości Quad HD i odświeżaniu 180 Hz. Wspiera też technologię Adaptive-Sync, która zapobiega rozrywaniu obrazu. Monitor charakteryzuje możliwość reprodukcji 1.07 mld kolorów, zamiast standardowych 16.7 mln. Dzięki temu wiernie odwzorowuje wyświetlane obrazy, co może mieć znaczenie dla osób tworzących treści. Jego pokrycie przestrzeni sRGB, DCI-P3 oraz Adobe RGB wynosi ponad 100%.



Q27G3XMN/BK został wyposażony w regulowaną podstawę z systemem szybkiego montażu. Położenie panelu można regulować w pionie oraz odchylać go i obracać. Do zmontowania urządzenia nie potrzeba narzędzi. Wygodę korzystania z monitora dodatkowo zwiększa możliwość zmiany ustawień urządzenia z poziomu systemu operacyjnego w aplikacji AOC G-Menu.



Dostępność i cena

AOC GAMING Q27G3XMN/BK wejdzie do sprzedaży w listopadzie w sugerowanej cenie detalicznej 1780 PLN. Wszystkie modele monitorów AOC objęte są 3-letnią gwarancją producenta.

































Źródło: Info Prasowe - AOC