AOC P2 - 10 nowych monitorów biznesowych

AOC prezentuje nową linię monitorów do zastosowań biznesowych. Linię P2 tworzy dziesięć modeli o przekątnych ekranu od 21,5 do 34 cali. Wśród nowych propozycji znalazły się modele z przełącznikami KVM, możliwością dokowania urządzeń przez złącze USB-C, rozdzielczości 4K oraz proporcjach 21:9. Seria P2 usprawnia popularną serię P1. Nowe monitory charakteryzują się wąskimi ramkami, dzięki czemu prezentują się atrakcyjnie, jak i dobrze sprawdzają się w konfiguracjach kilku ekranów. Monitory AOC P2 zostały przygotowane z myślą o komfortowej pracy. Wszystkie modele, prócz 34-calowego CU34P2A, korzystają z matryc IPS. Takie rozwiązanie zapewnia dobre odwzorowanie kolorów oraz szerokie kąty widzenia. CU34P2A jako jedyny oparto na matrycy VA, która z kolei oferuje głęboką czerń i bardzo kontrastowy obraz.







Nowe modele z linii P2 w większości zapewniają rozdzielczość Full HD, jednak kilka konstrukcji wyświetla bardziej szczegółowy obraz. Q24P2Q na 24-calowym panelu wykorzystuje rozdzielczość Quad HD. Oznacza to duże zagęszczenie pikseli i ostrzejszy obraz względem Full HD, które jest standardem w przypadku 24 cali. Q27P2Q to częściej spotykane połączenie – obraz Quad HD jest w nim wyświetlany na 27 calach. Z kolei U27P2 na takiej samej przekątnej oferuje rozdzielczość 4K.



Wszystkie omawiane monitory odświeżają obraz z częstotliwością 75 Hz. Przekłada się to na płynniejsze odwzorowanie ruchu, szczególnie jeśli urządzenie zostanie wykorzystane do gier po godzinach pracy. Na tym tle wyróżnia się CU34P2A, zapewniający odświeżanie na poziomie 100 Hz. Natomiast U27P2 jako jedyny pracuje ze standardowym, 60-hercowym odświeżaniem.



Użytkownicy szukający przełącznika KVM znajdą go w modelach 24P2C i 27P2C. Jest to rozwiązanie zwiększające wygodę w przypadku chęci podłączenia dwóch komputerów do jednego monitora. Przełącznik pozwala w takim przypadku na korzystanie tylko z jednej myszy i klawiatury. Ponadto 24P2C i 27P2C wyposażono w złącze USB-C przyjmujące sygnał obrazu, np. z laptopa (wsparcie dla DisplayPort Alt Mode).

Wszystkie modele z nowej serii opierają się na stopie z możliwością beznarzędziowego montażu oraz pełnego zakresu regulacji położenia panelu. Ponadto każdy monitor z linii P2 wyposażono w 4-portowy koncentrator USB



Sugerowane ceny detaliczne oraz dostępność nowych monitorów AOC:

• 22P2DU – 629 PLN – czerwiec

• 22P2Q – 669 PLN – czerwiec

• 24P2Q – 849 PLN – czerwiec

• 24P2C – 989 PLN – czerwiec

• Q24P2Q – 1029 PLN – czerwiec

• 27P2Q – 989 PLN – czerwiec

• Q27P2Q – 1349 PLN – czerwiec

• 27P2C – 1169 PLN – lipiec

• U27P2 – 1799 PLN– lipiec

• CU34P2A – 2119 PLN – sierpień



Wszystkie modele monitorów AOC objęte są 3-letnią gwarancją producenta.































Źródło: Info Prasowe / AOC