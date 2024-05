AOC Q27B3CF2 – ostrość Quad HD, płynność 100 Hz i USB-C

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka AOC rozszerza ofertę nowej linii monitorów B3 o model Q27B3CF2. Jest to 27-calowy wyświetlacz Quad HD do pracy biurowej. Tak jak pozostałe monitory z serii B3, wyposażono go w matrycę IPS o odświeżaniu 100 Hz. Zainstalowano w nim też port USB-C z funkcją przesyłania obrazu oraz ładowania z mocą do 65 W. AOC Q27B3CF2 rozszerza linię B3 o model o rozdzielczości 2560 x 1440 px. Już obecne na rynku 24-calowe 24B3CF2 i 24B3CA2 oraz 27-calowe 27B3CF2 i 27B3CA2 są wyświetlaczami Full HD. Obsługiwane przez nie odświeżanie obrazu na poziomie 100 Hz wykracza poza przyjęty standard dla monitorów biurowych – 60 Hz lub 75 Hz. Nawet przy codziennej pracy odświeżanie 100 Hz przekłada się na lepsze wrażenia korzystania z komputera. Odczucie płynności odpowiada temu z nowoczesnych urządzeń mobilnych.







Dodatkowym plusem odświeżania 100 Hz jest zwiększona uniwersalność sprzętu. Monitor po skończonej pracy biurowej nadaje się też do gier. Czas reakcji jego matrycy wynosi 1 ms MPRT oraz wspiera on technologię Adaptive-Sync. Rozdzielczość Quad HD na 27-calowym ekranie przekłada się na zagęszczenie pikseli na poziomie 109 PPI (Pixels Per Inch). Dzięki temu obraz jest ostrzejszy niż na typowym monitorze 24-calowym o rozdzielczości Full HD (92 PPI). Ponadto wyświetlacz o takich parametrach udostępnia użytkownikowi większą przestrzeń roboczą. AOC Q27B3CF2 został wyposażony w głośniki i dwuportowy koncentrator USB. Można regulować wysokość oraz pochylenie jego panelu oraz zamontować go na opcjonalnym uchwycie w standardzie VESA 100 x 100.



Wbudowane w monitor złącze USB-C zwiększa wygodę podłączania notebooka. Za pomocą jednego przewodu może następować ładowanie laptopa (Power Delivery 65 W) oraz przesył sygnału obrazu z komputera do wyświetlacza (DisplayPort Alt Mode). Jednocześnie port USB-C pozwala na wymianę informacji z koncentratorem USB, np. wpiętej w niego klawiatury oraz myszy. Z myślą o ochronie środowiska nowe wyświetlacze są dostarczane w pełni kartonowych opakowaniach, bez zbędnych plastików i styropianów.



Cena i dostępność

AOC Q27B3CF2 wejdzie do sprzedaży pod koniec maja w sugerowanej cenie detalicznej 1061 PLN. Wszystkie modele monitorów AOC objęte są 3-letnią gwarancją producenta.

























źródło: Info Prasowe - AOC