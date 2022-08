AOC V5 - monitory z wbudowaną kamerką i portem USB-C

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka AOC rozszerza nową serię AOC V5 o trzy kolejne uniwersalne modele. Każdy z nich został wyposażony we wbudowaną kamerkę oraz wielofunkcyjne złącze USB-C. Urządzenia, w zależności od przekątnej ekranu, wyświetlają obraz w rozdzielczości Full HD lub Quad HD. Każdy z nowych monitorów wyposażono we wbudowaną kamerkę internetową o rozdzielczości 2MP, umiejscowioną powyżej ekranu. Dzięki obsłudze funkcji Windows Hello umożliwia ona zalogowanie się do systemu na podstawie skanu twarzy użytkownika. Bezpieczeństwo tego rozwiązania zapewnia czujnik podczerwieni. Zabezpiecza to system przed niepożądanym zalogowaniem na podstawie np. zdjęcia danej osoby. W wyświetlaczach znajdziemy również parę głośników o mocy 5 W, które sprawdzą się w trakcie wideokonferencji czy nauki zdalnej.







Wielofunkcyjny port USB-C

We wszystkich monitorach z serii V5 znajduje się wielofunkcyjne złącze USB-C. Umożliwia ono przesłanie danych z kamerki i wbudowanego koncentratora USB, dzięki któremu monitor pełni również funkcję stacji dokującej. Port USB-C wspiera ładowanie Power Delivery z mocą 65 W. Ponadto rozwiązanie DisplayPort Alt Mode daje możliwość jednoczesnego przesłania sygnału obrazu z podłączonego urządzenia (np. laptopa). Powyższe funkcjonalności mogą działać symultanicznie, a do skorzystania z nich wystarczy pojedynczy kabel z końcówką USB-C.



Przekątne 23.8, 27 i 34 cale

Największy z monitorów uzupełniających serię AOC V5 to 34-calowy wyświetlacz o nazwie CU34V5CW. Zaimplementowano w nim matrycę VA o proporcjach 21:9- i rozdzielczości Ultra Wide Quad HD (3440 x 1440px). Obsługa trybów Picture-in-Picture oraz Picture-by-Picture pozwala na jednoczesne wyświetlanie treści pochodzących z dwóch źródeł. Dla wygody użytkowania ekran w tym modelu jest zakrzywiony (1500R), co pozwala łatwiej objąć go wzrokiem.



Odświeżanie ekranu w CU34V5CW jest na poziomie 100 Hz. W połączeniu z technologią AMD FreeSync oraz niskim czasem reakcji (1 ms GtG) monitor ten sprawdzi się nie tylko w warunkach biurowych, ale również podczas grania w gry komputerowe.



Z kolei model Q27V5CW cechuje się 27-calową matrycą, również opartą o technologię IPS. Ekran ten wyświetla obraz w rozdzielczości Quad HD (2560 x 1440 px).



Najmniejszym z nowych monitorów jest model 24V5CW o przekątnej 23.8 cala. Wyposażono go w matrycę IPS o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 px).



Wszystkie prezentowane monitory zostały wyposażone w regulowaną podstawę. Pozwala ona na zmianę wysokości do 130 mm, pochylenie ekranu do przodu i do tyłu oraz obrót w poziomie. W modelach 24V5CW oraz Q27V5CW możliwe jest również ustawienie panelu w pozycji portretowej (pivot). Monitory z linii V5 mogą zostać zamocowane na uchwytach zgodnych ze standardem VESA 100 x 100.



Cena i dostępność

Monitory z serii AOC V5 wejdą do sprzedaży w tym miesiącu w sugerowanych cenach detalicznych:

• 24V5CW – 1479 PLN

• Q27V5CW – 1989 PLN

• CU34V5CW – 2829 PLN



Wszystkie modele monitorów AOC objęte są 3-letnią gwarancją producenta.







Źródło: Info Prasowe / AOC