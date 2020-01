AOC dla graczy – QHD w płaskim lub zakrzywionym wariancie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

AOC przedstawia dwa monitory gamingowe Q27G2U oraz CQ27G2U. Nowości to 27-calowe modele, wyświetlające obraz o rozdzielczości 2560 x 1440 px przy odświeżaniu 144 Hz. Nowe monitory AOC oparto na matrycach typu VA, które charakteryzują się głęboką czernią i wysokim kontrastem statycznym 3000:1. Wyświetlacze wspierają technologię synchronizacji AMD FreeSync, która minimalizuje efekt rozrywania obrazu. W zależności od preferencji, można wybrać pomiędzy płaskim panelem Q27G2U lub zakrzywionym CQ27G2U. Poza tą cechą oba modele nie różnią się od siebie. Do dyspozycji użytkownika oddano dwa porty HDMI 2.0 oraz pojedynczy DisplayPort 1.2. Gamę złączy dopełnia czteroportowy hub USB 3.0.







Montaż nowych propozycji AOC nie wymaga użycia narzędzi. Stopy obu monitorów dają możliwość dostosowania nachylenia, wysokości, obrotu panelu na boki oraz ustawienia trybu portretowego (pivot). W razie potrzeby istnieje też opcja montażu na opcjonalnym uchwycie w standardzie VESA 100 x 100.



Sugerowana cena detaliczna AOC Q27G2U wynosi 1399 PLN, a AOC CQ27G2U to 1439 PLN. Wszystkie modele monitorów AOC podlegają 3-letniej gwarancji producenta.



Model z płaską matrycą wejdzie do sprzedaży w tym miesiącu, a wersja z zakrzywionym panelem – w lutym.



































Źródło: Info Prasowe / AOC