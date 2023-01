ASUS - Ulepszone wyświetlacze Nebula i system inteligentnego chłodzenia

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ASUS Republic of Gamers (ROG) z dumą prezentuje swoją najnowszą linię laptopów na rok 2023, w której znalazły się najnowsze procesory i układy graficzne od AMD, Intel i NVIDIA, a także udoskonalone technologie Intelligent Cooling. W roku 2023 cała linia ROG wyposażona została w najświeższe rozwiązania sprzętowe od swoich partnerów. Najnowsze procesory 13. generacji Intel stanowią mieszankę rdzeni o wysokiej wydajności i efektywności, z kolei nowe procesory AMD Ryzen Zen 4 podnoszą ilość rdzeni na nowy poziom. Procesory graficzne dla laptopów z serii GeForce RTX™ 40 od firmy NVIDIA oferują niesamowitą wydajność rasteryzacji oraz szereg dodatkowych funkcji, takich jak DLSS 3 i kodowanie AV1.







Inżynierowie ROG wiedzą, że doskonała grafika jest niczym bez odpowiednich wyświetlaczy. Aby nie zmuszać graczy do przedzierania się przez skomplikowane specyfikacje techniczne, ROG wprowadził w 2022 roku oznaczenie Nebula, które określa panele spełniające ścisłe kryteria dotyczące płynności ruchu, jasnego podświetlenia i żywych kolorów. W tym roku ROG wprowadza wyświetlacze Nebula do kolejnych modeli i to w jeszcze większej gamie rozmiarów. Od kompaktowego 13-calowego laptopa po niezwykle imponujący 18-calowy wyświetlacz - takich wyświetlaczy Nebula nie znajdziesz nigdzie indziej.



Dodatkowo, ROG dopracował swoją technologię Intelligent Cooling, czyli kompletne rozwiązanie, które dokładnie równoważy wydajność chłodzenia z aspektami akustycznymi. Skuteczne chłodzenie jest jednym z nieopisanych bohaterów gamingowych laptopów, gdyż mocny sprzęt z niewystarczającym chłodzeniem sprawia, że jego podzespoły nie będą pracować tak wydajnie i tak długo, jak powinny. ROG wprowadza dwie kluczowe innowacje do nowych modeli laptopów w 2023 roku: powiększony radiator o pełnej szerokości oraz technologię Tri-Fan - obie zaprezentowane w zeszłym roku w modelu Flow X16.



Zmodernizowana konstrukcja radiatora pokrywa teraz praktycznie cały tylny obszar obudowy wybranych urządzeń, radykalnie zwiększając powierzchnię chłodzenia w przeciwieństwie do tradycyjnych konstrukcji. Wspomniany radiator został wprowadzony do tegorocznego, przeprojektowanego modelu Zephyrus M16. Natomiast modele 16-calowe i 18-calowe z serii Strix otrzymują jego grubszy wariant, co daje tym gamingowym gigantom jeszcze więcej pola do popisu. Jak sama nazwa wskazuje, technologia Tri-Fan wprowadza trzeci wentylator do układu chłodzenia, zapewniając dodatkowy przepływ powietrza do wewnętrznych komponentów i pomagając procesorowi graficznemu w bardziej efektywnym odprowadzaniu ciepła. W połączeniu z nowym radiatorem trzeci z wentylatorów zwiększa możliwości zarówno ultramobilnych, jak i esportowych maszyn do gier - a to wszystko bez uszczerbku dla parametrów akustycznych.































Źródło: Info Prasowe / ASUS