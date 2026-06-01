ASUS - komputery ProArt napędzane przez NVIDIA RTX Spark

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Na targach Computex 2026 firma ASUS zaprezentowała nową generację komputerów dla twórców z rodziny ProArt, napędzanych przez platformę NVIDIA RTX Spark. W skład nowej linii wchodzą laptopy ProArt P16 (H7607) i ProArt P14 (H7407), a także komputer ProArt Mini PC. Urządzenia zostały stworzone z myślą o twórcach wykorzystujących sztuczną inteligencję, deweloperach oraz profesjonalistach kreatywnych, którzy oczekują zaawansowanych możliwości lokalnego przetwarzania AI oraz wydajnych narzędzi do tworzenia treści. RTX Spark łączy technologie NVIDIA CUDA, NVIDIA RTX, DLSS, FP4, NVIDIA TensorRT, NVIDIA OptiX, Reflex oraz G-SYNC, umożliwiając tworzenie smukłych laptopów z systemem Windows oferujących całodzienny czas pracy na baterii, a także niezwykle energooszczędnych komputerów stacjonarnych o kompaktowych wymiarach.







Nowa era komputerów AI właśnie się rozpoczyna

ProArt P16 i ProArt P14 to smukłe laptopy z systemem Windows napędzane przez NVIDIA RTX Spark, oferujące całodzienny czas pracy na baterii oraz wyświetlacze ASUS Lumina Pro OLED klasy premium. Wykorzystują one superukład RTX Spark wyposażony w procesor graficzny NVIDIA Blackwell RTX z 6144 rdzeniami CUDA oraz rdzeniami Tensor piątej generacji obsługującymi precyzję FP4. Układ jest połączony za pomocą interkonektu NVIDIA NVLink-C2C z wydajnym, 20-rdzeniowym procesorem NVIDIA Grace.



Ekosystem ASUS dla kreatywnej pracy wspieranej przez AI

Laptopy ProArt oraz ProArt Mini PC napędzane przez RTX Spark umożliwiają twórcom, deweloperom AI i graczom renderowanie niezwykle rozbudowanych scen 3D o wielkości przekraczającej 90 GB, edycję materiałów wideo 12K 4:2:2, generowanie filmów 4K z wykorzystaniem AI oraz uruchamianie modeli językowych (LLM) o wielkości do 120 miliardów parametrów i kontekście sięgającym 1 miliona tokenów przy użyciu lokalnych agentów AI. Jednocześnie pozwalają na płynną rozgrywkę w gry AAA w rozdzielczości 1440p przy liczbie klatek przekraczającej 100 FPS. Firma Adobe przebudowuje aplikacje Photoshop i Premiere od podstaw z myślą o RTX Spark, aby zapewnić nawet dwukrotnie wyższą wydajność funkcji AI i grafiki. Urządzenia ProArt są również objęte trzymiesięczną subskrypcją Adobe Creative Cloud, zapewniając kompleksowe środowisko do pracy kreatywnej.



Uruchamianie agentów AI lokalnie na urządzeniach wymaga zarówno wysokiego poziomu bezpieczeństwa, jak i wydajnego sprzętu. RTX Spark oferuje nawet 1 petaflop mocy obliczeniowej dla AI oraz do 128 GB zunifikowanej pamięci, aby sprostać wymaganiom związanym z przetwarzaniem danych przez agentów działających bezpośrednio na urządzeniu. Aby jeszcze bardziej usprawnić pracę twórców, ASUS integruje w ekosystemie ProArt autorskie narzędzia wspierane przez AI oraz własnego agenta AI. ProArt Creator Hub inteligentnie optymalizuje zasoby systemowe dla wymagających zadań, natomiast MuseTree i StoryCube wprowadzają funkcje wspomagane przez sztuczną inteligencję, wspierając nowoczesne procesy tworzenia treści. Ekosystem został również zoptymalizowany pod kątem najpopularniejszych aplikacji dla twórców i rozwiązań AI, w tym pakietów partnerskich dołączanych przez ASUS, takich jak Adobe Creative Cloud, Goodnotes oraz GoPro Cloud z bezpłatną subskrypcją. Dodatkowo użytkownicy zyskują dostęp do ponad 1000 akcelerowanych aplikacji i gier, w tym rozwiązań firm Adobe, Blackmagic Design, Blender, CapCut, ComfyUI oraz OTOY, co zapewnia płynną produktywność wspieraną przez AI oraz obsługę nowoczesnych procesów twórczych w wielu obszarach kreatywnej pracy.



ProArt P16 i ProArt P14 - stworzone z myślą o kreatywnej pracy z AI

Nowe modele ProArt P16 i ProArt P14, oparte na platformie RTX Spark, wyróżniają się smukłą i lekką konstrukcją oraz całodziennym czasem pracy na baterii. W porównaniu z poprzednią generacją ProArt P16 (H7606), nowy model jest o 13% smuklejszy i o 16% lżejszy. Dzięki precyzyjnemu wykonaniu w procesie CNC i konstrukcji stworzonej z myślą o mobilności, laptopy łączą elegancki design z wydajnym chłodzeniem, zapewniając twórcom pełną swobodę pracy w każdym miejscu. Laptopy wyposażono w wyświetlacze ASUS Lumina Pro OLED o dokładności odwzorowania kolorów Delta E < 1, zapewniające wyjątkowo precyzyjny obraz dla profesjonalnych twórców. Model ProArt P16 oferuje ekran o rozdzielczości do 4K, częstotliwości odświeżania 120 Hz, technologii VRR oraz wsparciu NVIDIA G-SYNC, natomiast ProArt P14 zapewnia rozdzielczość do 3K, gwarantując ostry i płynny obraz podczas pracy kreatywnej. Dzięki jasności sięgającej 1600 nitów oraz technologii powłoki przeciwodblaskowej, wyświetlacze zapewniają doskonałą czytelność i szczegółowość obrazu podczas profesjonalnej edycji, renderowania oraz pracy z narzędziami wspieranymi przez AI.



Nowe laptopy, dostępne w eleganckich wariantach Nano Black i Neo White, łączą estetykę inspirowaną erą AI z wysoką jakością wykonania. Przyjemna w dotyku powierzchnia obudowy oraz powłoka odporna na ślady użytkowania podkreślają ich profesjonalny charakter. Za efektywne chłodzenie odpowiadają ultracienkie moduły termiczne, które zapewniają wysoką wydajność bez kompromisów w zakresie mobilności.



Dodatkowe cechy obejmują:

- Akumulator o dużej pojemności (do 99.9 Wh) zapewniający całodzienny czas pracy

- Precyzyjny, haptyczny touchpad

- Płynną wielozadaniowość zoptymalizowaną pod kątem pracy twórców

- Funkcje systemu Windows wzbogacone o możliwości sztucznej inteligencji (AI)



ProArt Mini PC - mały rozmiar, wielka moc AI

ProArt Mini PC zapewnia nawet 1 petaflop wydajności AI w ultrakompaktowej obudowie stworzonej z myślą o twórcach, deweloperach i entuzjastach sztucznej inteligencji. Zaprojektowany specjalnie do obsługi wymagających zadań związanych z generatywną AI oraz dużymi modelami językowymi, ProArt Mini PC oferuje do 128 GB zunifikowanej pamięci z dynamicznym przydziałem zasobów pomiędzy pamięć systemową i graficzną, maksymalizując efektywność pracy z AI.

System wykorzystuje również zaawansowaną architekturę chłodzenia, zapewniającą budżet termiczny sięgający 140 W, co gwarantuje stabilną wydajność podczas długotrwałego przetwarzania zadań AI oraz wymagających procesów renderowania. Pomimo kompaktowych wymiarów obudowy wynoszących zaledwie 150 × 150 × 51 mm, ProArt Mini PC oferuje szerokie możliwości rozbudowy i łączności, w tym:

- Przewodową sieć 10GbE

- Złącze rozszerzeń M.2 PCIe Gen 5 x4

- Możliwość zastosowania szybkich i pojemnych nośników danych

Kompaktowa konstrukcja ProArt Mini PC pozwala twórcom i deweloperom korzystać z wydajnych możliwości obliczeniowych AI w środowiskach, gdzie przestrzeń ma kluczowe znaczenie - od studiów kreatywnych i stanowisk roboczych po rozwiązania edge AI.



Kompletny ekosystem ProArt dla nowej ery twórców

Najnowsze laptopy i komputery Mini PC z rodziny ProArt, napędzane przez NVIDIA RTX Spark, to pierwsze na świecie komputery z systemem Windows stworzone z myślą o osobistych agentach AI, wyznaczające nowy kierunek rozwoju komputerów PC. Ekosystem ASUS dla twórców obejmuje monitory ProArt, płyty główne, obudowy, akcesoria dla twórców oraz oprogramowanie wspierające przepływy pracy oparte na AI, tworząc spójne i kompleksowe środowisko pracy. Całość została zaprojektowana tak, aby zapewnić optymalną integrację sprzętu i oprogramowania, wspierając twórców na każdym etapie procesu kreatywnego - od generowania pomysłów i tworzenia treści po renderowanie i finalną produkcję.



Nowe modele ProArt P16, ProArt P14 oraz ProArt Mini PC zostaną zaprezentowane podczas targów Computex 2026. Ich dostępność na wybranych rynkach planowana jest na jesień 2026 roku. Szczegółowe specyfikacje, konfiguracje oraz informacje dotyczące dostępności w poszczególnych regionach zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

































źródło: Info Prasowe - ASUS