ASUS Media Alert - laptopy Zephyrus G14 dostępne w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma ASUS Republic of Gamers (ROG) zaprezentowała dzisiaj nowy laptop gamingowy Zephyrus G14, który oferuje niespotykaną dotąd w notebookach 14-calowych moc obliczeniową. Zastosowanie najnowocześniejszych komponentów w celu uzyskania maksymalnej wydajności w tak kompaktowej obudowie jest nie lada wyzwaniem. Pomimo zastosowania obudowy o grubości mniejszej niż 20 mm Zephyrus G14 dysponuje dopasowanym układem chłodzenia, idealnie wykorzystującym potencjał zainstalowanego w nim ekskluzywnego nowego mobilnego procesora AMD Ryzen serii 4000 zbudowanego w przełomowej architekturze „Zen 2” w połączeniu z wiodącym w branży procesem technologicznym 7 nm oraz karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 2060 (w maksymalnej wersji).







Użytkownicy mogą zoptymalizować laptopa pod kątem rozgrywki lub kreatywnej pracy, wybierając pomiędzy wersją z ekranem o wysokiej częstotliwości odświeżania a wersją z ekranem o wysokiej rozdzielczości, przy czym obie wersje mogą pochwalić się walidacją wierności odwzorowania kolorów PANTONE i technologią adaptive sync.



Ponad 10 godzin czasu pracy baterii oraz możliwość ładowania przy pomocy kompatybilnych powerbanków przez gniazdo Type-C sprawiają, że G14 jest wyjątkowo mobilny. Subtelne warianty kolorystyczne Moonlight White i Eclipse Gray są bardzo schludne, podkreślając wszechstronny charakter urządzenia. Opcjonalny ekran AniMe Matrix dodatkowo zwiększa możliwości personalizacji, pozwalając użytkownikom na wyświetlanie swoich własnych grafik, animacji i innych efektów za pośrednictwem ponad tysiąca diod mini LED zintegrowanych w pokrywie.



Niewielki rozmiar, duża moc

Dzięki zastosowaniu znacznie mniejszej konstrukcji, notebook G14 bez problemu zmieści się do konwencjonalnych toreb i plecaków na laptopy. Urządzenie mierzy tylko 17.9 mm i waży jedynie 1.6 kg – bez matrycy LED.



Dla zapewnienia lekkiej i stabilnej obudowy laptopa użyto wzmocnień o kształcie plastra miodu zlokalizowanych pod oparciem na nadgarstki, które umacniają konstrukcję przy minimalnej ilości dodatkowych materiałów. Konstrukcja ze stopu magnezu i aluminium jest precyzyjnie wykrojona i jest odporna na odciski palców. Duża wytrzymałość i niewielka waga czynią aluminium idealnym materiałem do wykonania pokrywy, której wyróżniający się design z matrycą punktową jest wykonywany w procesie frezowania CNC poprzez precyzyjne naniesienie 6536 otworów perforacyjnych w panelu zewnętrznym.



Innowacyjna personalizacja za pomocą diod LED

Przechodzący wzdłuż pokrywy charakterystyczny wzór ROG jest idealnie akcentowany za pomocą AniMe Matrix dostępnego w wybranych modelach. Matryca wykorzystuje 1215 diod mini LED, udostępniając użytkownikom nowy środek do wyrażenia swojego indywidualnego stylu. Każda z diod LED emituje białe światło z 256 poziomami regulacji jasności.



Użytkownicy mogą importować animowane obrazy GIF i inne grafiki, tworzyć spersonalizowane animacje klatka po klatce, a także wpisywać wiadomości tekstowe z użyciem różnych czcionek. Wizualizacje reagują także na muzykę i inne pliki audio. Dodatkowe funkcje zostaną dodane na końcu pierwszego kwartału, w tym funkcje systemowe do wyświetlania powiadomień o nowej wiadomości e-mail, jak również daty, godziny i poziomu naładowania baterii.



Dopracowanie do perfekcji matrycy AniMe Matrix było jednym z najważniejszych etapów projektowania G14. Samo wykonanie maski równomiernie rozprowadzającej światło z każdej diody LED wymagało stworzenia 15 wersji. Dla uzyskania idealnego efektu konieczne jest perfekcyjne ułożenie tej warstwy rozpraszającej. Jest to szczególnie istotne, ponieważ poszczególne diody mają prostokątny, a nie kwadratowy kształt. Inżynierowie ROG starannie wyważyli również liczbę diod mini LED dla zminimalizowania wydzielanego ciepła, komponentów kontrolera i wymagań w zakresie zasilania.



Immersyjne efekty podczas rozgrywki

Zephyrus G14 w maksymalnej wersji będzie dostępny z kartą graficzną GeForce RTX 2060 wspomaganą technologią ROG Boost dla uzyskania nawet 1298 MHz przy 65 W. Niezależny układ graficzny jest oparty na najnowszej architekturze NVIDIA Turing, która łączy w sobie rdzenie do programowalnego cieniowania oraz rdzenie do ray tracingu w czasie rzeczywistym i przetwarzania sztucznej inteligencji. Takie połączenie zapewnia udoskonalone oświetlenie, cienie i inne efekty podczas rozgrywki, a ponadto oferuje zróżnicowany pakiet funkcji obliczeniowych do przyspieszenia realizacji wymagających zadań, takich jak tworzenie treści, modelowanie 3D oraz deep learning.



Dekoder wideo architektury Turing jest jednym z najistotniejszych czynników wpływających na zdolność laptopa G14 do jednoczesnej rozgrywki i strumieniowania treści. Wyspecjalizowany komponent zapewnia wyższą jakość strumieniowania przy minimalnym obniżeniu ogólnej wydajności, a ponadto jest kompatybilny z oprogramowaniem Open Broadcaster Software (OBS), narzędziem streamingowym chętnie wykorzystywanym przez rosnącą społeczność twórców treści i streamerów w serwisie Twitch.



Szybkie odświeżanie lub wysoka rozdzielczość

G14 oferuje wybór pomiędzy dwoma panelami klasy premium dopasowanymi do różnych potrzeb. Użytkownicy mogą wybrać szybszy wyświetlacz Full HD z częstotliwością odświeżania do 120 Hz lub zdecydować się na ekran o wyższej rozdzielczości WQHD.



Mniejsze ekrany laptopowe z reguły nie są dostępne z wyższą częstotliwością odświeżania, ale firma ROG w bliskiej współpracy z dostawcami matryc stworzyła nowe ekrany 14-calowe, które spełniają aktualne wymogi. Panel 120 Hz oferuje dwa razy wyższą szybkość odświeżania niż typowe ekrany laptopowe – dla bardziej płynnej i intensywnej akcji rozgrywki.



Technologia adaptive sync przenosi płynność na całkiem nowy poziom, koordynując liczbę klatek animacji przesyłanych pomiędzy GPU a ekranem. Wydajność z reguły różni się w zależności od wymagań danej gry i scenariusza rozgrywki. Większość ekranów charakteryzuje się stałą częstotliwością odświeżania, co powoduje problemy, kiedy nowe klatki animacji nie są gotowe w odpowiednim momencie. Technologia adaptive sync synchronizuje częstotliwość odświeżania z częstotliwością GPU w celu wyeliminowania efektu rozrywania obrazu, który może zakłócić immersję gracza, jak również zminimalizowania efektów „stutteringu” i opóźnień pomiędzy źródłem sygnału a wyświetlaniem obrazu.



Chociaż technologia adaptive sync istnieje już od wielu lat, wchodzi ona teraz w nową erę wraz z zastosowaniem procesorów mobilnych AMD Ryzen serii 4000. Zintegrowana grafika Radeon ™ pozwala technologii synchronizacji adaptacyjnej o zmiennej częstotliwości odświeżania współpracować z monitorami obsługującymi tę technologię i urządzeniami z adaptacyjną synchronizacją.



Obsługa technologii synchronizacji adaptacyjnej rozszerza się na ekrany o rozdzielczości WQHD, przy czym może być jeszcze bardziej efektywna przy niższych wartościach FPS towarzyszących wyższej rozdzielczości. Dodatkowe piksele na pewno docenią twórcy treści, którzy wymagają możliwości oglądania większej liczby detali w swoich dziełach. Bardzo przyda się to również graczom preferującym wolniejszą rozgrywkę i delektowanie się wirtualnymi światami. Dzięki mniejszym wymiarom ekran WQHD ma większą gęstość pikseli niż typowe monitory desktopowe o rozdzielczości 4K. Nawet panel Full HD charakteryzuje się taką samą wartością PPI, co 28-calowe wyświetlacze Ultra HD.



Oba warianty ekranów są fabrycznie kalibrowane i posiadają walidację PANTONE, dzięki czemu twórcy treści otrzymują wymaganą przez nich precyzję wyświetlania kolorów. Panele typu IPS oferują szerokie kąty widzenia i 100% pokrycie przestrzeni barwnej sRGB. Mają one wyjątkowo smukłe ramki umożliwiające uzyskanie stosunku wielkości ekranu do obudowy na poziomie 85%.



Niezakłócona szybkość

W zeszłym roku ROG we współpracy z AMD wprowadziła mobilne procesory AMD Ryzen poprzedniej generacji do 15-calowego laptopa Zephyrus G GA502. Podczas projektowania G14 firmy ROG i AMD ponownie nawiązały współpracę celem stworzenia ekskluzywnej serii dostosowanej specjalnie do mniejszej obudowy.



Model Zephyrus G14 wykorzystuje specjalne warianty procesorów mobilnych generujące mniej ciepła, dostarczając niespotykaną dotąd wydajność w tak kompaktowej obudowie. Chipy te korzystają z 8 rdzeni i 16 wątków, co pozwala na błyskawiczne wykonywanie wymagających zadań, zoptymalizowane dla lepszego zarządzania chłodzeniem. Wciąż jednak dostępna jest moc obliczeniowa do wymagających zastosowań, takich jak obróbka wideo, renderowanie 3D, a także mocno obciążająca system wielozadaniowość – jak np. jednoczesna rozgrywka oraz strumieniowanie, nagrywanie i czat na żywo.



Dzięki maksymalnie 32 GB szybkiej pamięci RAM typu DDR4-3200 instalowanej w dwóch kanałach dostępna jest wydajność również do większych projektów. Ultraszybki dysk SSD NVMe o pojemności maksymalnie 1 TB przekłada się na minimalne czasy ładowania aplikacji i gier.



Unikalny układ chłodzenia

Ultrasmukła obudowa nie pozostawia wiele miejsca na przepływ powietrza, a kompaktowa konstrukcja dodatkowo utrudnia chłodzenie laptopa G14. Inżynierowie układów chłodzenia z firmy ROG opracowali funkcję, która dynamicznie dostosowuje moc dostępną dla procesora w zależności od temperatur GPU. Dokonuje ona zmian w takcie sekundowym, reagując na szczytowe wartości obciążenia GPU i zapewniając optymalną wydajność w danych warunkach.

Jest to pierwszy laptop marki ROG wyposażony w zawias ErgoLift, który unosi klawiaturę dla zapewnienia bardziej komfortowego kąta użytkowania. Kiedy pokrywa laptopa jest otwarta, dolna część ekranu unosi tył całego komputera, udostępniając otworom wentylacyjnym w podstawie więcej miejsca do cyrkulacji powietrza. Zastosowane rozwiązanie konstrukcyjne ukrywa ponadto dolną część ramki, chociaż może to utrudnić wydostawanie się powietrza przez tylne otwory wylotowe. Dla przeciwdziałania temu efektowi otwory wentylacyjne zostały wykrojone w ramce, a odległość od tylnych radiatorów została powiększona. Ponieważ większy odstęp przekłada się na większą głębokość obudowy i sprawia, że zawias jest bardziej narażony na nacisk w dół, zastosowano sztywniejszą sprężynę dla zagwarantowania dodatkowej stabilności.



Tylne wyloty i żebra radiatora są ukształtowane pod kątem kierowania powietrza zarówno do góry, z dala od ramki, jak również w dół, w kierunku wyciętych w niej otworów wentylacyjnych. Dwa dodatkowe wyjścia są umieszczone po bokach, przy czym wszystkie cztery są wypełnione ultrasmukłymi żebrami miedzianymi mierzącymi tylko 0.15 mm w profilu. Smukły profil żeber umożliwia zastosowanie ich większej gęstości, a także zmniejszenie oporu powietrza w porównaniu do typowych żeber, które są dwa razy grubsze. Zintegrowanych jest 209 żeber radiatorowych zapewniających łącznie 68868 mm2 powierzchni do rozpraszania ciepła. Wchłaniają one energię termiczną za pośrednictwem sieci pięciu rurek cieplnych pokrywających CPU, GPU oraz układ VRM odpowiadający za zasilanie tych procesorów.



Nie można zapobiec przedostawaniu się kurzu i innych cząsteczek do wnętrza wentylatorów laptopa, ale samooczyszczający się układ chłodzenia pomaga uniknąć gromadzenia się zanieczyszczeń, co w miarę upływu czasu mogłoby negatywnie wpłynąć na wydajność i stabilność systemu. Wykorzystuje on tunele przeciwpyłowe do wyłapywania cząsteczek i kieruje je na zewnątrz przez tył obudowy. Ponieważ pełnowymiarowe tunele zajmują miejsce dostępne dla wentylatora, laptop G14 wykorzystuje skrócone tunele pozwalające na zastosowanie wentylatora o takich samych wymiarach, jak w 15-calowych modelach notebooka Zephyrus. To dostosowane rozwiązanie konstrukcyjne oferuje większy przepływ powietrza, zachowując dobre właściwości wydalania kurzu i zapewniając w tym względzie lepszą równowagę dla komputera tego typu.



Ponadto wentylatory typu n-Blade zostały dostrojone pod kątem optymalizacji emisji hałasu w supersmukłej obudowie. Są one wykonane ze specjalnego polimeru ciekłokrystalicznego, który gwarantuje, że ultrasmukłe łopatki zachowują swój kształt nawet przy wysokiej liczbie obrotów na minutę. Zamiast użycia 83 identycznych łopatek, w wentylatorach n-blade laptopa Zephyrus G14 zintegrowano 81 sztuk o długości pomiędzy 50 mm a 51,2 mm. Nierówne krawędzie zewnętrzne redukują hałas powodowany przez zawirowania powietrza, nie obniżając przy tym efektywności jego cyrkulacji, a także pomagają utrzymywać poziom hałasu emitowanego przez G14 na poziomie poniżej 45 dB w trybie Turbo.



Sterowanie szybkością pracy wentylatora odbywa się za pośrednictwem inteligentnego algorytmu, który automatycznie reaguje na zmiany temperatury. Te profesjonalnie dostrojone tryby pozwalają użytkownikom szybko dostosować pracę systemu do różnych scenariuszy za pomocą wygodnych skrótów klawiaturowych. Profile scenariuszy płynnie przełączają pomiędzy trybami w zależności od preferencji wstępnie zdefiniowanych przez użytkownika i dostosowanych do poszczególnych gier i aplikacji. Tryb Turbo oferuje najwyższą prędkość wentylatora i częstotliwość taktowania, jest więc idealny do osiągnięcia maksymalnej wydajności. W trybie Performance zapewniona jest bardziej zrównoważona wydajność do rozgrywki, natomiast tryb Silent idzie w tej kwestii jeszcze dalej i zmniejsza emisję hałasu do lekkich zadań oraz rozrywki.



Dodatkowa możliwość ładowania przez Type-C

Firma ROG stworzyła pierwszego laptopa gamingowego umożliwiającego zasilanie przez gniazdo sieciowe lub przez wejście USB-C. Dzięki obsłudze technologii USB Power Delivery laptop może wykonywać lżejsze zadania przy zastosowaniu zasilacza 65 W podłączanego przez gniazdo Type-C, który jest znacznie mniejszy niż zasilacz 180 W wymagany do uwolnienia mocy niezależnej karty graficznej.

Jeśli bateria zaczyna tracić moc, możliwość ładowania przez Type-C umożliwia użytkownikom przedłużenie działania w drodze i w podróży – przebywając w dowolnym miejscu. Podczas gdy Zephyrus G14 jest podłączony do sieci w celu pełnego naładowania, moc jest również przesyłana przez USB w odwrotnym kierunku, oferując możliwość dostarczania maks. mocy 3 A do kompatybilnych smartfonów i innych urządzeń.



Elastyczne opcje użytkowania w drodze

Gniazdo Type-C z funkcją USB Power Delivery umożliwia również zasilanie zewnętrznego monitora przez DisplayPort 1.4. Dzięki zintegrowaniu gniazda HDMI 2.0b można grać i oglądać filmy, korzystając z monitorów i telewizorów o rozdzielczości 4K. Laptop oferuje szerokie możliwości podłączania urządzeń zewnętrznych przez drugie złącze Type-C, które koncentruje się na funkcjonalności USB, a także dwa gniazda Type-A na dodatkowy sprzęt. Nie są więc potrzebne żadne koncentratory.



Zephyrus G14 oferuje lepszą łączność bezprzewodową za pośrednictwem technologii Intel Wi-Fi 6 (Gig+), znanej również jako 802.11ax. Przy użytkowaniu wraz z kompatybilnym routerem technologia Wi-Fi 6 (Gig+) zapewnia szczytową przepustowość interfejsu na poziomie maks. 2,4 Gb/s, poprawiając również wydajność w mocno obciążonych sieciach. Redukowana jest latencja, co dla użytkownika oznacza mniejszą liczbę opóźnień podczas zadań czułych na stabilność połączenia, jak np. rozgrywka online. Ponadto udoskonalone przesyłanie danych zapewnia większą ogólną przepustowość do strumieniowania na żywo.

Ulepszenia klawiatury, to nie tylko zawias ErgoLift. G14 to pierwszy laptop marki ROG dysponujący czytnikiem linii papilarnych zintegrowanym w przycisku zasilania. Pojedyncze naciśnięcie wybudza komputer i na krótko zapisuje odcisk palca użytkownika, wykorzystując go następnie do zalogowania, kiedy system Windows będzie gotowy. W przypadku komputerów z wieloma użytkownikami system operacyjny automatycznie wykrywa odpowiednie konto.



Pomimo niewielkich wymiarów obudowy przy projektowaniu klawiatury zastosowano wiele elementów znanych z większych laptopów gamingowych Zephyrus. Przełączniki klawiszy z technologią ROG Overstroke aktywują się wcześniej w procesie naciskania, zapewniając szybsze i bardziej responsywne wprowadzanie danych, podczas gdy technologia N-key rollover gwarantuje, że każde naciśnięcie przycisku jest rejestrowane, nawet podczas wciskania kilku klawiszy jednocześnie. Odstępy pomiędzy przyciskami naśladują rozwiązania znane z klawiatur desktopowych, pozwalając użytkownikom na bardziej intuicyjne uruchamianie poleceń funkcyjnych i zapewniając natychmiastowy dostęp do najważniejszych funkcji, takich jak regulacja głośności i wyciszenie mikrofonu.



Dźwięk Dolby Atmos

Zastosowana w laptopie Zephyrus G14 technologia Dolby Atmos zwiększa przestrzenną immersję użytkownika za pośrednictwem wirtualnego dźwięku przestrzennego – zarówno podczas korzystania ze słuchawek, jak i głośników.



Algorytmy Dolby są również zoptymalizowane do zmaksymalizowania poziomu głośności i wierności dźwięku emitowanego przez głośniki wbudowane w laptopie G14. Dwa głośniki wysokotonowe są umieszczone ponad klawiaturą i dostarczają dźwięki o wysokiej częstotliwości bezpośrednio w kierunku użytkownika, natomiast dwa głośniki niskotonowe umieszczone poniżej oferują głębokie basy wspomagane dodatkowo konstrukcją ErgoLift. Czterogłośnikowy system zapewnia idealnie wyważone brzmienie w całym spektrum dźwiękowym. Dzięki tej technologii użytkownicy mogą bez problemu zwiększyć głośność podczas oglądania filmów, odtwarzania muzyki oraz grania – bez utraty czystości oraz bogactwa detali.



























Źródło: Info Prasowe / ASUS