ASUS ProArt - kompleksowe rozwiązania dla twórców treści

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma ASUS przedstawia rozszerzenie swojego ekosystemu rozwiązań napędzających pracę twórców treści – w tym powiększony zestaw nowych rozwiązań ProArt, szeroką gamę laptopów i komputerów PC dla użytkowników profesjonalnie zajmujących się pracą kreatywną, a także kompletną ofertę laptopów z ekranami OLED dla twórców każdego rodzaju treści – prezentując nowości w ramach wydarzenia Create the Uncreated. Nowa linia produktów obejmuje laptopy, monitory, urządzenia peryferyjne, projektor oraz płytę główną, które pozwalają twórcom wszelkiego typu treści zoptymalizować procesy pracy i korzystać z wyjątkowych innowacji.







W celu zapewniania twórcom treści najlepszych rozwiązań firma ASUS kontynuuje efektywne partnerstwa. Jednym z kluczowych partnerów ASUS jest firma NVIDIA, która oferuje wiodące w branży karty graficzne NVIDIA RTX, a także najlepsze wsparcie dla twórców treści w postaci NVIDIA Studio – w tym akcelerację aplikacji, dedykowane sterowniki Studio, a także ekskluzywne aplikacje, jak NVIDIA Broadcast i Omniverse. Najnowsze modele laptopów i komputerów desktopowych będą dostarczane z systemem Windows 11 albo będzie możliwa ich bezpłatna aktualizacja, kiedy ten nowy system operacyjny zostanie oficjalnie udostępniony.



Kompleksowe rozwiązania ProArt

Realizując misję oferowania kompleksowych rozwiązań dla twórców treści, ASUS ProArt wyzwala w użytkownikach pasję do kreatywności, a ponadto pomaga przekraczać granice artystycznych możliwości. Pojęcie „Pro” reprezentuje podstawę do kreatywnej pracy i ułatwienie tworzenia różnych form sztuki, natomiast „Art” odnosi się do nieskończonej kreatywności. Nowe rozwiązania ProArt zostały opracowane pod kątem usunięcia barier w kreatywnej pracy, oferując niesamowitą wydajność i doskonałe wzornictwo, a stale rozwijany ekosystem jest przeznaczony zarówno dla twórców nieustannie podróżujących, jak i dla tych, którzy wolą pracować we własnej, dedykowanej przestrzeni roboczej. Nowe laptopy ProArt posiadają walidację NVIDIA Studio w celu zagwarantowania nawet najbardziej wymagającym twórcom najlepszej wydajności i pracy bez przestojów.



Oferujące doskonałą mobilność rozwiązania, w tym laptop ProArt Studiobook Pro 16 OLED, laptop ProArt Studiobook 16 OLED, monitor ProArt PA147CDV, mysz ProArt MD300, a także podkładka pod mysz ProArt PS201, zostały zaprojektowane do pracy w drodze i aktywnego stylu życia. Po powrocie do studia idealne będą: komputer desktopowy ProArt Station PD5 oraz płyta główna ProArt X570-Creator WiFi, zapewniające ogromną moc obliczeniową do zwiększenia produktywności. Ponadto dostępny jest monitor ProArt OLED PA32DC – pierwszy na świecie monitor z matrycą OLED dysponujący automatyczną kalibracją dla niesamowicie realistycznych wrażeń wizualnych; a także projektor ProArt A1, pierwszy na świecie projektor z certyfikacją Calman Verified, gwarantujący wyświetlanie obrazu z maksymalną wiernością odwzorowania barw. Aby pomóc twórcom odnosić sukcesy i zwiększyć produktywność i wydajność, w nowych modelach laptopów ProArt Studiobook i myszy ProArt MD300 wdrożono rozwiązanie ASUS Dial, które oficjalnie zadebiutowało na targach CES 2021 w monitorze ProArt PA148CTV. ASUS Dial to ekskluzywne rozwiązanie stosowane w różnych produktach, które udostępnia twórcom treści intuicyjną, precyzyjną i szybką metodę zmiany ustawień w aplikacjach do twórczości kreatywnej, dzięki czemu mogą zachować koncentrację na realizowaniu swojej artystycznej wizji.



Szeroka oferta laptopów dla twórców treści

Obok udostępnienia nowych rozwiązań z serii ProArt firma ASUS wprowadza do swojego asortymentu również kilka laptopów dla twórców – modele z serii Zenbook Pro, Vivobook Pro X i Vivobook Pro. Dzięki temu oferta jest bardziej kompletna, aby zaspokoić szerszy zakres potrzeb twórców i udostępnić urządzenia pasujące do wielu różnych scenariuszy użytkowych. Dla szczególnie mobilnych twórców treści idealne są laptopy z serii Zenbook Pro Duo, które są mistrzami pracy wielozadaniowej, natomiast twórcom treści lifestyle’owych przypadną do gustu laptopy Vivobook Pro X, wyjątkowo wydajne modele do twórczości na następnym poziomie, a także Vivobook Pro oferujący żywy obraz i wysoką moc. Te laptopy dla twórców treści są wzbogacone o funkcje opracowane specjalnie do pracy twórczej, takie jak unikalne rozwiązanie ASUS Dial i ekskluzywne oprogramowanie ProArt Creator Hub, a ponadto są to produkty zatwierdzone przez NVIDIA Studio.



Kompletna oferta rozwiązań OLED

ASUS to pierwsza marka oferująca kompletną gamę urządzeń z ekranami OLED, udostępniając szeroką ofertę: od superwydajnych laptopów dla profesjonalnych twórców treści, aż do modeli mainstreamowych do użytkowania mobilnego, aby zapewnić najlepsze możliwe ekrany dla szerokiej grupy użytkowników i twórców. Ponadto seria Vivobook Pro to pierwsza na świecie linia laptopów z ekranami OLED dysponującymi certyfikacją VESA DisplayHDR 600ii. Urządzenia ASUS OLED oferują bardzo realistyczne kolory, żywy obraz i niską emisję światła niebieskiego, ulepszając procesy pracy kreatywnej poprzez zapewnienie doskonałej precyzji graficznej i niesamowitych efektów wizualnych. Do nowych laptopów i monitorów ASUS z technologią OLED należy cała seria Studiobook dla profesjonalnych twórców wymagających idealnych kolorów; modele Vivobook Pro 14X/16X OLED i Pro 14/15 OLED dla amatorskich twórców i graczy; laptopy Zenbook 14X OLED i 14 Flip OLED wyróżniające się najwyższą mobilnością i elastycznością; ExpertBook B5 OLED i B5 Flip OLED dla użytkowników biznesowych potrzebujących bezprecedensowego poziomu jasności podczas pracy z klientami; a także mobilny ZenScreen OLED MQ13AH dla zapewnienia często podróżującym użytkownikom dodatkowego monitora.

Udostępniając szeroką gamę rozwiązań optymalizujących pracę kreatywną, ASUS zapewnia niesamowite innowacje, dzięki którym użytkownicy mogą urzeczywistnić swoje wizje.



ProArt Station PD5

ASUS ProArt Station PD5 to piękny, wydajny i nowoczesny komputer desktopowy do domu lub biura – zaprojektowany od podstaw z myślą o ulepszeniu wszelkich procesów twórczych. Dzięki wysokowydajnemu procesorowi Intel Core i9 11. generacji oraz karcie graficznej NVIDIA GeForce RTX 3070 lub A2000 komputer ProArt Station PD5 zapewnia moc do każdego kreatywnego przedsięwzięcia, od obróbki dźwięku i wideo, aż po hardcorowe modelowanie w 3D. Jest on po brzegi wypakowany elementami ułatwiającymi pracę twórców, w tym oferuje kontrolki LED ASUS Lumiwiz, slot na dysk twardy wyjmowany bez użycia narzędzi, a także osłonę przycisku zasilania zapobiegającą przypadkowemu naciśnięciu, co zapewnia płynne procesy pracy i najwyższą produktywność.



ProArt Display OLED PA32DC

ProArt OLED PA32DC to pierwszy na świecie monitor typu OLED ze zintegrowanym kalibratorem do automatycznej kalibracji. Jest on wyposażony w 31.5-calowy ekran z matrycą 4K (3840 x 2160) HDR z technologią Pure RGB Stripe OLED, który oferuje współczynnik kontrastu 1000000:1 i zgodność ze specyfikacją VESA DisplayHDR 400 True Black. Dzięki samoczynnie emitującej światło strukturze panel OLED zapewnia natywny czas reakcji 0,1 ms i wyjątkową precyzję wyświetlania kolorów z 99% pokryciem palety DCI-P3 i Adobe RGB, a także prawdziwą 10-bitową głębią kolorów. Dodatkowo do technologii wyświetlacza OLED obsługuje również kilka formatów HDR dla niesamowicie realistycznych efektów wizualnych. Zintegrowany kalibrator wykorzystuje prosty proces kalibracji kolorów przy użyciu oprogramowania do kalibracji ProArt 2.0, oferując płynną integrację z popularnymi programami od innych firm, jak np. Calman and Light Illusion ColourSpace CMS. Każdy monitor jest dostarczany ze wstępnie skalibrowanymi kolorami w jakości HDR i SDR, a dla zapewnienia najwyższej precyzji odwzorowania barw ekran może również wysyłać powiadomienia do użytkowników przypominające o konieczności ponownego wykonania kalibracji. Dla zagwarantowania jeszcze lepszych wrażeń użytkownika dodano zaciski na kable ułatwiające ułożenie i przechowywanie kabli, a każdy egzemplarz PA32DC jest dostarczany wraz z osłoną do monitora, która minimalizuje odblaski.



ProArt Display OLED PA32DC został zaprojektowany w celu zapewnienia szerokiej gamie twórców treści najlepszej możliwej jakości. Do wykorzystywania w profesjonalnych studiach można ustawić PA32DC w trybie monitora referencyjnego w celu stworzenia tradycyjnego systemu z monitorem referencyjnym. Rozszerza on możliwości użytkowania w studio, wyświetlając wszystkie typy formatów – od SDR do HDR – na jednym monitorze, a metalowy uchwyt ułatwia transport i pozwala wygodnie przenosić monitor do różnych pozycji. Przy stosowaniu jako monitor do codziennego użytku można zamontować go na zawartej w zestawie podstawce, aby zapewnić użytkownikom bardziej ergonomiczny układ.



ProArt X570-Creator WiFi

ProArt X570-Creator WiFi to płyta główna zaprojektowana przez użytkowników profesjonalnie zajmujących się pracą kreatywną, która poradzi sobie z każdym obciążeniem, jak np. modelowaniem w 3D, renderowaniem, teksturowaniem, postprodukcją oraz transkodowaniem. Ta płyta główna wykorzystuje 14+2 fazy zasilania wraz z całkowicie pasywnym systemem chłodzenia, który obejmuje masywne radiatory układu VRM dla utrzymania niskich temperatur podczas wykonywania wymagających zadań, a także pasywnie chłodzony chip PCH, który jeszcze bardziej redukuje poziom hałasu. Ponadto dysponuje szeroką gamą wydajnych opcji połączeń – w tym: Thunderbolt 4, zintegrowana karta 10 GbE i 2.5 GbE, Wi-Fi 6E, pięć portów USB 3.2 Gen 2, jak również trzy gniazda na dyski M.2 PCIe 4.0 – umożliwiając szybkie transfery danych i szerokie możliwości dyskowe. Profesjonalne studia designu i twórczości kreatywnej na pewno docenią zabezpieczenie w formie zaawansowanej funkcji zarządzania portami USB za pośrednictwem oprogramowania ASUS Control Center Express, która pomaga zapobiec nieupoważnionemu dostępowi do plików twórczości kreatywnej lub innych ważnych danych.



Projektor ProArt A1

Użytkownicy profesjonalnie zajmujący się pracą kreatywną muszą polegać na wysokiej precyzji odwzorowania kolorów w celu zrealizowania projektu w pełnej zgodności ze swoją początkową wizją. Projektor ProArt A1 jest dla nich idealnym wyborem, ponieważ jest to pierwszy na świecie profesjonalny projektor z certyfikacją Calman Verified, który jest fabrycznie kalibrowany wstępnie do wartości Delta E <2. Gwarantuje to wyjątkową dokładność wyświetlania barw i czyni go optymalnym rozwiązaniem do atelier sztuki, galerii czy muzeów. Dysponuje źródłem światła LED o jasności 3000 lumenów o żywotności 30000 godzin, a ponadto oferuje szeroką paletę kolorów z 98% pokryciem przestrzeni barw sRGB i Rec. 709 dla zapewnienia doskonałego obrazu w FHD. Dla jeszcze większej optymalizacji obrazu oferuje korekcję geometrii obrazu – 4-punktową oraz 2D – a także współczynnik powiększenia 2x do projekcji dużego obrazu w ciasnych przestrzeniach. W aspekcie kompatybilności projektor ProArt A1 oferuje płynne strumieniowanie bezprzewodowe za pośrednictwem urządzeń z systemem iOS, Android i Windows 10. Dodatkowo dostępne są rozwiązania ASUS ProArt Preset i ProArt Palette, które dają szybki dostęp do zaprogramowanych ustawień i parametrów kolorów. Projektor ProArt A1 jest już dostępny w sklepach.



ProArt Studiobook Pro 16 OLED (W7600, W5600)

Dysponując w maksymalnej konfiguracji mocą procesora AMD Ryzen z serii 5000 (W5600) lub procesora do stacji roboczych. generacji Intel Xeon (W7600), laptop ProArt Studiobook Pro 16 OLED błyskawicznie radzi sobie ze złożonymi i intensywnymi procesami obciążającymi wiele wątków CPU, jak np. fotorealistyczny rendering, wizualizacje, symulacje czy analizy. Niezawodna moc do przetwarzania grafiki w 3D na poziomie profesjonalnym jest zagwarantowana dzięki karcie graficznej NVIDIA RTX A2000 (W5600) lub A5000 (W7600), która bez trudu radzi sobie z najtrudniejszymi zadaniami, w tym np. złożonymi modelami w oprogramowaniu CAD, projektowaniem produktów w 3D lub obróbką wideo w wysokiej rozdzielczości. W odpowiedzi na wygórowane potrzeby profesjonalnych twórców treści laptop posiada certyfikację ISV dla zagwarantowania standardowych w branży najpopularniejszych aplikacji do pracy kreatywnej. Ponadto wykorzystuje sterowniki NVIDIA Studio, co zapewnia maksymalną wydajność, ogromną niezawodność i szeroką kompatybilność z oprogramowaniem. Aby użytkownik cieszył się obrazem klasy profesjonalnej, zintegrowany 16-calowy ekran 4K OLED HDR 16:10 oferuje 100% pokrycie przestrzeni barw DCI-P3, a także certyfikacje PANTONE Validated i Calman Verified. Dodatkowo jest fabrycznie skalibrowany do precyzji odwzorowania barw na poziomie Delta-E <2 oraz spełnia wymogi standardu VESA DisplayHDR 500 True Black. ASUS Dial w modelu ProArt Studiobook Pro 16 OLED to pierwszy na świecie sterownik obrotowy w laptopieiii, który umożliwia intuicyjne i precyzyjne sterowanie w kompatybilnych aplikacjach Adobe do pracy kreatywnej, w tym Photoshop, Premiere Pro, Photoshop Lightroom Classic, i After Effects. Dla zapewnienia optymalnych połączeń laptop został wyposażony w ultraszybkie dyski SSD PCIe 3.0 x4 lub PCIe 4.0 x4, maks. 64 GB pamięci RAM 3200 MHz typu DDR4, najnowsze porty Thunderbolt 4 (W7600) lub USB 3.2 Gen 2 Type-C (W5600), a także gniazdo HDMI 2.1 i czytnik kard SD Express 7.0.



ProArt Studiobook 16 OLED (H7600, H5600)

Aby umożliwić Ci urzeczywistnianie swoich twórczych wizji, ProArt Studiobook 16 OLED został wyposażony w superwydajny procesor AMD Ryzen z serii 5000 (H5600) lub Intel Core i9 (H7600), a także szybką kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3070 (H5600) lub 3060 (H7600). Najwyższą stabilność sterowników gwarantują sterowniki NVIDIA Studio pozwalające uzyskać maksymalną wydajność, doskonałą stabilność, a także szeroką kompatybilność z oprogramowaniem. Ekran 16-calowy 4K OLED HDR 16:10 zapewnia zapierające dech w piersiach efekty wizualne ze 100% pokryciem przestrzeni barw DCI-P, certyfikacjami PANTONE Validated i Calman Verified, a także fabryczną kalibracją dla precyzji odwzorowania barw na poziomie Delta-E <2 oraz certyfikacją VESA DisplayHDR 500 True Black. W celu zoptymalizowania pracy kreatywnej laptop został wyposażony w rozwiązanie ASUS Dial do szybkiej, intuicyjnej zmiany ustawień podczas pracy w kompatybilnych aplikacjach Adobe, takich jak Photoshop, Premiere Pro, Photoshop Lightroom Classic i After Effects. Ponadto ProArt Studiobook 16 OLED oferuje szerokie opcje połączeń, w tym ultraszybkie dyski SSD PCIe 3.0 x4 lub PCIe 4.0 x4, maks. 64 GB pamięci RAM 3200 MHz typu DDR4 oraz najnowsze porty Thunderbolt 4 (H7600) lub USB 3.2 Gen 2 Type-C (H5600), jak również gniazdo HDMI 2.1 i czytnik kart SD Express 7.0.



Mysz ProArt MD300 i podkładka pod mysz ProArt PS201

Mysz ProArt MD300 to pierwsza mysz marki ASUS oferująca obsługę rozwiązania ASUS Dial, które umożliwia twórcom szybkie i precyzyjne zmiany ustawień. Mysz posiada boczne kółko przewijania oraz kilka przycisków, w tym duży, niezależny przycisk środkowy, a także jest wyposażona w przełączniki klasy gamingowej. Przełączniki zapewniają solidne, responsywne kliknięcia, oferują żywotność 50 milionów kliknięć, a przełączniki lewego i prawego przycisku są wymienialne na wypadek przekroczenia maksymalnej żywotności. Ponadto mysz zapewnia szybkie i precyzyjne namierzanie na prawie wszystkich typach powierzchni dzięki zastosowaniu czujnika laserowego namierzającego z prędkością do 4200 dpi i charakteryzującego się częstotliwością raportowania do 1000 Hz.



Podkładka pod mysz ProArt PS201 posiada dwa magnesy u góry po lewej i prawej stronie, które służą jako uchwyty na słuchawki douszne, metalowe narzędzia, czy nawet rysik stylus, a ponadto została wykończona antybakteryjną powłoką ASUS, która jest trwała i łatwa w czyszczeniu. Silikonowa podstawa jest przyczepna do większości powierzchni, przytrzymując podkładkę pod mysz na miejscu. Dodatkowo można ją wykorzystać jako arkusz szarości do kalibrowania balansu bieli i ekspozycji kamery.



Monitor ProArt PA147CDV

Dysponujący certyfikacją Calman Verified 14-calowy monitor mobilny ProArt PA147CDV o proporcjach 32:9 zapewnia profesjonalnym twórcom większą produktywność podczas użytkowania mobilnego, kiedy jest wykorzystywany wraz z laptopem jako dodatkowy ekran do rozszerzenia przestrzeni roboczej. Udoskonalone rozwiązania ASUS Dial i wirtualny panel sterowania (Virtual Control Panel) w monitorze ułatwiają pracę kreatywną, udostępniając przyciski sterowania i skróty klawiszowe do ulepszenia i zoptymalizowania procesów w kompatybilnych aplikacjach Adobeiv. Monitor oferuje ponadto 100% pokrycie przestrzeni barw sRGB i Rec. 709 i jest fabrycznie skalibrowany dla zapewnienia precyzji odwzorowania kolorów na poziomie Delta E <2. Do wygodnego sterowania opuszkami palców i przy użyciu rysika stylus panel dotykowy z 10 punktami wielodotyku obsługuje technologię Microsoft Pen Protocol 2.0 (MPP). W kwestii opcji połączeń dostępne są dwa porty USB-C, które pozwalają przesyłać sygnał audio, wideo oraz zasilanie za pomocą jednego kabla, a ponadto port HDMI do podłączania do różnych źródeł sygnału. Aby ułatwić użytkowanie mobilne, PA147CDV został wyposażony w zgłoszony do opatentowania mechaniczny stojak, który zapewnia oparcie i komfortowe kąty oglądania oraz dogodną pozycję w dowolnym miejscu.



Vivobook Pro 14X/16X OLED

Twórcy mogą kształtować przyszłość przy pomocy laptopów Vivobook Pro 14X/16X OLED – idealnych maszyn o wysokiej wydajności do kreatywnej pracy na następnym poziomie. Vivobook Pro 14X/16X OLED zapewnia szybkość i precyzję potrzebne do zrealizowania kreatywnych wizji, dysponując 14-calowym lub 16-calowym ekranem NanoEdge 4K OLED, procesorem mobilnym AMD Ryzen z serii 5000 H oraz kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Ekskluzywne rozwiązanie DialPad umożliwia precyzyjne i intuicyjne sterowanie narzędziami do pracy kreatywnej, a system chłodzenia z dwoma wentylatorami oraz bateria o wysokiej pojemności do 96 Wh dają użytkownikom pewność niezakłóconej pracy. Laptopy Vivobook Pro 14X/16X OLED są dostępne w wariantach kolorystycznych 0° Black z anodyzowanego metalu lub Meteor White z powłoką o strukturze falowanej, inspirując użytkowników do wyzwolenia pełnych możliwości – tworząc pozytywną i kolorową przyszłość.



Vivobook Pro 14/15 OLED

Nowoczesny, unikalny Vivobook Pro 14/15 OLED prezentuje światu swoje prawdziwe kolory w dwóch różnych wariantach wykończenia: Quiet Blue lub Cool Silver, emanując pozytywnymi wibracjami. Vivobook Pro 14/15 OLED jest wyposażony w zapierający dech w piersiach, 14-calowy lub 15-calowy ekran NanoEdge 2.8K/FHD OLED oraz zachwycający system dźwiękowy certyfikowany przez Harman Kardon, który gwarantuje użytkownikom pełną immersję – czy to podczas pracy, czy też w rozgrywce. Wyjątkowo stylowy Vivobook Pro 14/15 OLED dysponuje najnowszym procesorem mobilnym AMD Ryzen z serii 5000 H, kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 3050, systemem chłodzenia z dwoma wentylatorami, a także ultraszybką łącznością Wi-Fi 6, dzięki czemu użytkownicy osiągną swój pełen potencjał.



Zenbook Pro Duo 15 OLED

Firma ASUS prezentuje najnowszego ZenBooka Pro Duo 15 OLED (UX582), wysokowydajnego laptopa 15,6-calowego, w którym po raz pierwszy zastosowano ASUS ScreenPad Plus, rozciągający się na całą szerokość dodatkowy ekran dotykowy o przekątnej 14 cali z ulepszoną czytelnością. Płynnie współpracuje on z głównym ekranem dotykowym 4K OLED HDR NanoEdge dla zapewnienia wydajnej pracy wielozadaniowej. Ulepszone oprogramowanie ScreenXpert 2 na ekranie ScreenPad Plus oferuje nowe, wydajne funkcje, w tym aplikację panelu sterowania ASUS (ASUS Control Panel), która jest predestynowana do zrewolucjonizowania procesów pracy kreatywnej. Zenbook Pro Duo 15 OLED zapewnia również doskonałą wydajność dzięki zastosowaniu w maksymalnej konfiguracji procesora Intel Core i9 oraz niezależnej karty graficznej klasy profesjonalnej NVIDIA GeForce RTX 3070, dzięki czemu bez trudu radzi sobie z wymagającymi zadaniami podczas pracy kreatywnej.



Zenbook 14X OLED i Zenbook 14 Flip OLED

Życie jest bardziej pozytywne i przyjemniejsze z Zenbookiem 14X OLED i Zenbookiem 14 Flip OLED, smukłymi, lekkimi i kompaktowymi laptopami dysponującymi przepięknym ekranem dotykowym 16:10 4K OLED HDR NanoEdge, który wyświetla najgłębsze odcienie czerni i najbardziej żywe kolory. Laptopy te są napędzane najnowszymi procesorami Intel Core 11. generacji lub procesorami AMD Ryzen z serii 5000 H i zapewniają maksymalną wydajność z zastosowaniem technologii ASUS Intelligent Performance Technology. Ponadto oferują precyzyjnie zaprojektowany zawias 180° ErgoLift, ScreenPad i NumberPad, co gwarantuje użytkownikom wrażenia sprzętu klasy premium. Zenbook 14X OLED i Zenbook 14 Flip OLED zapewnią Ci lepszą pracę lub rozgrywkę – w dowolnym miejscu.



ExpertBook B5 OLED i ExpertBook B5 Flip OLED

Charakteryzujący się konwencjonalną konstrukcją typu „muszla” ASUS ExpertBook B5 OLED i wszechstronny ExpertBook B5 Flip OLED zostały opracowane jako urządzenia do prowadzenia działalności biznesowej w doskonałym stylu. Oba modele posiadają precyzyjnie wykonaną, minimalistyczną obudowę, a przy tym są niesamowicie lekkie. ExpertBook B5 Flip OLED dodatkowo wykorzystuje konstrukcję z możliwością obrotu ekranu pod kątem 360° dla zapewnienia maksymalnej elastyczności. Laptopy są przygotowane do intensywnego podróżowania i oferują niesamowicie długi czas pracy na baterie. Opracowano je z zastosowaniem wielu najnowocześniejszych technologii dla zwiększenia Twojej produktywności w drodze. Do zastosowanych rozwiązań należy procesor Intel Core 11. generacji, redukcja szumów wspomagana SI, obsługa macierzy RAID złożonej z dwóch dysków SSD, ASUS NumberPad 2.0, a także matryca OLED, która zapewnia zapierający dech w piersiach obraz w każdym otoczeniu. Laptopy są po brzegi wypakowane funkcjami, które pomagają chronić Twoją prywatność i dane biznesowe, w tym posiadają zintegrowany czytnik linii papilarnych oraz chip TPM 2.0. ExpertBook B5 OLED i ExpertBook B5 Flip OLED to wydajne i wyjątkowo mobilne urządzenia, które będą idealnymi asystentami w korporacyjnym świecie.



ZenScreen OLED MQ13AH i MQ16AH

ASUS ZenScreen OLED MQ13AH to pierwszy na świecie 13-calowy monitor mobilny OLED, który oferuje wysoki współczynnik kontrastu 1000000:1, 100% pokrycie przestrzeni barw DCI-P3, HDR10 oraz precyzję wyświetlania kolorów na poziomie Delta E <2. Dzięki temu zapewnia bardzo żywe kolory, głębokie odcienie czerni i niesamowicie realistyczne efekty wizualne. Dostępny jest także większy model 15.6-calowy ASUS ZenScreen OLED MQ16AH.



ASUS ZenScreen OLED MQ13AH wyróżnia się supersmukłym profilem, który mierzy zaledwie 5 mm w najwęższym punkcie, dlatego idealnie nadaje się do użytkowania mobilnego. Technologia czujnika zbliżeniowego zmniejsza jasność ekranu, kiedy monitor nie jest używany, oszczędzając energię. Ponadto monitor można podłączyć do różnych urządzeń za pomocą jednego gniazda mini HDMI i trzech gniazd USB-C – dwóch z technologią DisplayPort Alt Mode i jednego z możliwością ładowania urządzeń. Ponadto porty wej./wyj. Są umieszczone po obu stronach, co ułatwia organizację kabli i zapewnia większą elastyczność w zakresie konfiguracji. Dla większej wygody użytkowania dostępny jest zintegrowany stojak w kształcie statywu oraz składana inteligentna pokrywa, co pozwala użytkownikowi ustawić monitor w preferowanej przez niego pozycji do optymalnego kąta oglądania.





















Źródło: Info Prasowe / ASUS