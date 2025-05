ASUS ProArt P16 – nowa definicja narzędzia dla twórców

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ASUS po raz kolejny udowadnia swoje zaangażowanie w dostarczanie rozwiązań odpowiadających realnym potrzebom profesjonalistów. W maju 2025 roku na rynek powrócił laptop ProArt P16 – flagowy model zaprojektowany z myślą o grafikach, animatorach, projektantach 3D oraz twórcach treści cyfrowych. Nowa wersja (H7606WP) oferuje jeszcze wyższą wydajność dzięki zastosowaniu układu graficznego NVIDIA RTX 5070. Już na pierwszy rzut oka widać, że ProArt P16 pozostaje wierny swojej charakterystycznej minimalistycznej estetyce. ASUS świadomie zdecydował się nie wprowadzać zmian w uznanej konstrukcji – gdy projekt zbliża się do perfekcji, nie wymaga rewolucji. Obudowa wykonana z lekkiego i wytrzymałego stopu magnezu i aluminium w technologii CNC łączy elegancję z trwałością. Przy wadze wynoszącej zaledwie około 1.85 kg urządzenie pozostaje wyjątkowo mobilne – idealne dla profesjonalistów pracujących w różnych lokalizacjach.







Wyświetlacz OLED 4K stworzony z myślą o precyzji

W środowiskach, gdzie kluczowe znaczenie ma odwzorowanie kolorów – takich jak postprodukcja wideo, zaawansowana obróbka fotografii czy projektowanie 3D – jakość wyświetlacza ma fundamentalne znaczenie. ProArt P16 wyposażono w 16-calowy, dotykowy ekran OLED o rozdzielczości 3840 × 2400 pikseli, który oferuje 100% pokrycia przestrzeni barw DCI-P3 oraz certyfikację VESA DisplayHDR True Black 500. Dzięki nieskończonemu kontrastowi i głębokiej czerni ekran zapewnia wyjątkową precyzję i wyrazistość obrazu, spełniając oczekiwania najbardziej wymagających profesjonalistów.



Moc obliczeniowa gotowa na najbardziej złożone projekty

ASUS ProArt P16 (H7606WP) został wyposażony w procesor AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 – zaawansowany, 12-rdzeniowy i 24-wątkowy układ o taktowaniu do 5.1 GHz. Kluczowym elementem tej platformy jest wbudowany akcelerator AI – AMD XDNA NPU – oferujący aż 50 TOPS mocy obliczeniowej dedykowanej zadaniom opartym na sztucznej inteligencji. Dzięki temu rozwiązaniu laptop umożliwia realizację skomplikowanych procesów AI bez obciążania CPU lub GPU, co znacząco zwiększa wydajność i efektywność pracy w nowoczesnym środowisku kreatywnym. Konfiguracja obejmuje do 64 GB szybkiej pamięci LPDDR5X oraz dysk SSD PCIe 4.0 o pojemności do 2 TB, zapewniając płynne działanie nawet przy dużych projektach wymagających intensywnego przetwarzania danych.



Inteligentne wsparcie dla kreatywnych – AI, które usprawnia codzienną pracę

W ProArt P16 sztuczna inteligencja nie jest jedynie dodatkiem – to realne wsparcie dla twórców, zintegrowane z codziennymi procesami pracy. ASUS wyposażył urządzenie w zestaw rozwiązań, które automatyzują rutynowe zadania, porządkują zasoby i zwiększają kontrolę nad projektami:

ASUS Copilot+ PC – Oferuje inteligentnego asystenta, który wspiera organizację pracy, optymalizuje działania i pozwala skupić się na twórczych zadaniach.

- StoryCube – oparte na AI narzędzie do zarządzania materiałami wideo i zdjęciami, które umożliwia szybkie katalogowanie i wyszukiwanie zasobów.

- ProArt Creator Hub – centrum zarządzania ustawieniami systemowymi i kreatywnymi, które zapewnia szybki dostęp do konfiguracji wydajności, kolorów i urządzeń peryferyjnych.

- ASUS DialPad i Panel Sterowania – fizyczne i ekranowe interfejsy umożliwiające precyzyjne sterowanie funkcjami aplikacji, w tym narzędzi pakietu Adobe

- Dzięki tym rozwiązaniom użytkownicy mogą skupić się na realizacji projektów, eliminując zbędne przestoje i ograniczenia wynikające z pracy złożonych interfejsów.



Kompleksowa łączność bez kompromisów

ASUS ProArt P16 został zaprojektowany z myślą o profesjonalistach, którzy wymagają niezawodnej i wszechstronnej komunikacji z urządzeniami peryferyjnymi – bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów. Laptop oferuje bogaty zestaw portów, umożliwiający szybki transfer danych, obsługę wideo w wysokiej rozdzielczości oraz pełne wsparcie dla nowoczesnych standardów:

- 1x USB 3.2 Gen 2 Typ-C (z obsługą przesyłu wideo oraz zasilania)

- 1x USB 4.0 Gen 3 Typ-C (z obsługą przesyłu wideo oraz zasilania)

- 2x USB 3.2 Gen 2 Typ-A

- 1x HDMI 2.1 FRL

- 1x gniazdo Combo Audio 3,5 mm

- Czytnik kart SD Express 7.0

Dzięki takiej konfiguracji ProArt P16 doskonale sprawdza się zarówno w biurze, jak i w terenie – bez ograniczeń sprzętowych.



Narzędzie stworzone z myślą o profesjonalistach

ASUS ProArt P16 (H7606WP) w wersji na 2025 rok to nie tylko kolejna generacja sprzętu – to przemyślana ewolucja stworzona w odpowiedzi na realne potrzeby twórców. Każdy element – od wydajnych podzespołów, przez inteligentne funkcje AI, po dopracowaną konstrukcję – został zaprojektowany z myślą o precyzji, niezawodności i komforcie codziennej pracy. To narzędzie dla profesjonalistów, którzy nie tylko kreują wizję przyszłości – ale każdego dnia ją projektują, edytują i ożywiają.

































źródło: Info Prasowe - ASUS