ASUS ProArt i GoPro łączą siły – rewolucja w pracy twórców dzięki AI

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ASUS ogłasza przełomową współpracę z firmą GoPro, której celem jest usprawnienie pracy z materiałami wideo 360° – od momentu nagrania aż po montaż. Połączenie światowej klasy technologii rejestrowania obrazu GoPro z narzędziami stworzonymi z myślą o twórcach w ramach serii ASUS ProArt pozwala wyeliminować bariery w procesie kreatywnym i umożliwia twórcom skupienie się na tym, co najważniejsze – opowiadaniu historii. W ramach partnerstwa użytkownicy laptopów ASUS otrzymają do sześciu miesięcy dostępu do subskrypcji GoPro Premium+, oferującej nielimitowaną przestrzeń w chmurze, automatyczne podsumowania najważniejszych momentów oraz dodatkowe funkcje ułatwiające tworzenie treści.







Pierwsza na świecie aplikacja Windows z integracją GoPro Cloud i obsługą mediów 360°

StoryCube to autorskie rozwiązanie ASUS, oparte na sztucznej inteligencji, stworzone z myślą o twórcach wideo. To pierwsza na świecie aplikacja Windows obsługująca zarówno GoPro Cloud, jak i materiały 360°. Integracja z chmurą GoPro umożliwia przeglądanie i pobieranie wszystkich nagrań bezpośrednio z poziomu aplikacji StoryCube. Co więcej, użytkownicy mogą podglądać natywne pliki .360, niezależnie od tego, czy są przechowywane lokalnie, czy online. Dzięki wbudowanej obsłudze GoPro Player można łatwo kadrować nagrania 360° z kamer GoPro MAX i MAX2, a następnie przeciągnąć je z StoryCube bezpośrednio do programów montażowych, takich jak Adobe Premiere Pro czy CapCut (dostępny bezpłatnie dla posiadaczy laptopów ProArt). StoryCube to również pierwsza aplikacja na świecie z funkcją AI-kategoryzacji scen w materiałach 360° – obejmujących zarówno zdjęcia, klasyczne filmy, jak i wideo 360° w formatach MP4/MOV. Funkcja ta automatycznie rozpoznaje i grupuje ujęcia z najpopularniejszych aktywności GoPro, takich jak jazda na rowerze, surfing czy snowboard, ułatwiając organizację materiałów i przyspieszając proces montażu.



Sztuczna inteligencja w StoryCube pozwala twórcom GoPro jeszcze szybciej odnajdywać swoje materiały. Dzięki funkcjom wyszukiwania i klasyfikacji opartym na AI użytkownicy mogą grupować pliki według ulubionych aktywności, przedziału czasowego, a nawet urządzenia i lokalizacji zapisanej przez moduł GPS kamery GoPro. To rozwiązanie znacząco przyspiesza proces selekcji i ułatwia odnalezienie konkretnych ujęć w rozbudowanej bibliotece materiałów. Model AI w StoryCube został wytrenowany na obrazach pochodzących z kamer GoPro i innych urządzeń sportowych, co umożliwia precyzyjne rozpoznawanie scen i aktywności. Co więcej, jego dokładność będzie stale zwiększana w kolejnych aktualizacjach. Dzięki tym przełomowym rozwiązaniom StoryCube zapewnia szybką, bezpieczną i płynną pracę na każdym etapie procesu twórczego – od porządkowania materiałów po finalny montaż.



Specjalna oferta GoPro Premium+ dla posiadaczy laptopów ASUS ProArt

Z okazji rozpoczęcia współpracy ASUS i GoPro przygotowały wyjątkową ofertę dla twórców. Kupujący wybrane laptopy ASUS otrzymają nawet sześciomiesięczny bezpłatny dostęp do subskrypcji GoPro Premium+1. Użytkownicy modeli z serii ProArt (Creator Series) zyskają pełne sześć miesięcy subskrypcji GoPro Premium+, natomiast posiadacze laptopów Zenbook i Vivobook otrzymają trzymiesięczny dostęp. Subskrypcja GoPro Premium+ zapewnia nielimitowaną przestrzeń w chmurze na materiały z kamer GoPro, 500 GB miejsca na inne pliki, automatyczne generowanie highlightów oraz wiele dodatkowych funkcji, które pozwalają twórcom cieszyć się pełnią możliwości GoPro od pierwszego dnia pracy z laptopem ASUS2.



ProArt P16 – laptop stworzony dla najbardziej wymagających twórców

Twórcy GoPro poszukujący idealnego laptopa do pracy kreatywnej nie muszą szukać dalej – flagowy ASUS ProArt P16 to jeden z najpotężniejszych laptopów na rynku, doskonale przygotowany do wykorzystania pełnego potencjału materiałów True 8K z nowej kamery GoPro MAX2 360. Laptop wyposażono w procesor AMD Ryzen AI 9 HX 370 o wydajności do 50 TOPS oraz grafikę NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU, zapewniającą niezrównaną moc obliczeniową AI w wymagających zadaniach kreatywnych, takich jak edycja wideo 360°. Układ GPU umożliwia błyskawiczny rendering w ekstremalnych rozdzielczościach, płynne podglądy w czasie rzeczywistym nawet do 16K, a także korzystanie z narzędzi opartych na sztucznej inteligencji do łączenia, kadrowania i inteligentnego skalowania materiałów.



ProArt P16 został zaprojektowany specjalnie z myślą o profesjonalnej edycji wideo. Wspiera format kolorów 10-bit 4:2:2, podwójne enkodery AV1, a także AI-akcelerowane funkcje takie jak łączenie ujęć w czasie rzeczywistym, interpolacja klatek czy stabilizacja obrazu. Dzięki temu zapewnia płynne odtwarzanie wielościeżkowych projektów 4K i 8K, szybszy eksport oraz stabilną pracę nawet przy najbardziej złożonych produkcjach 360°.



Nowy wyświetlacz ASUS Lumina Pro OLED gwarantuje oszałamiającą dokładność kolorów, żywe barwy, głęboki kontrast i zaawansowaną ochronę wzroku. Oferuje jasność szczytową do 1600 nitów dla doskonałej widoczności w każdych warunkach, częstotliwość odświeżania 120 Hz z technologią VRR dla płynnego, pozbawionego rozmyć obrazu oraz powłokę antyrefleksyjną, która redukuje odbicia światła nawet o 65%. Dzięki akceleracji NVIDIA RTX AI oraz ekskluzywnym narzędziom ASUS takim jak StoryCube i MuseTree, nowy Copilot+ PC umożliwia twórcom GoPro pracę szybszą, mądrzejszą i bardziej intuicyjną niż kiedykolwiek wcześniej.



Razem kształtujemy przyszłość twórczości

Ta przełomowa współpraca między ASUS ProArt a GoPro to dopiero początek. W planach są kolejne inicjatywy, produkty i technologie, które będą wspierać twórców i inspirować ich do odkrywania nowych możliwości kreatywności.

































źródło: Info Prasowe - ASUS