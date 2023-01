ASUS ROG - mysz Harpe Ace i podkładka Hone Ace w edycjach Aim Lab

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ASUS Republic of Gamers (ROG) prezentuje gamingową myszkę ROG Harpe Ace Aim Lab Edition oraz gamingową podkładkę Hone Ace Aim Lab Edition. Współpraca firm ROG i Aim Lab jest naprawdę wyjątkowa, oferując połączenie najwyższej klasy sprzętu ROG z oprogramowaniem Aim Lab, które miliony graczy na całym świecie wykorzystują do trenowania i poprawy swoich umiejętności w grach FPS. Myszka ROG Harpe Ace zawiera funkcję Aim Lab Settings Optimizer, która analizuje wydajność gracza, aby zastosować spersonalizowane ustawienia. Pomaga to graczom w pełni wykorzystać ich mocne strony i dopasować urządzenie do indywidualnego stylu grania. Ważąca zaledwie 54 gramy Harpe Ace to jeden z najlżejszych modeli gamingowych dostępnych na rynku. Myszka zawiera sensor optyczny ROG AimPoint, który charakteryzuje się czułością do 36 000 DPI i współczynnikiem odchyleń 1 CPI, co gwarantuje maksymalną precyzję.







Technologia bezprzewodowa ROG SpeedNova o bardzo niskim poziomie opóźnień, zapewnia niezawodne przesyłanie danych i wyjątkową wydajność energetyczną, w trybie połączenia bezprzewodowego RF 2.4 GHz.



Gamingowa podkładka ROG Hone Ace posiada oznaczenia pomiarowe, które są kompatybilne z opracowaną przez Aim Lab funkcją oprogramowania Aim Lab x ROG 360, która pomaga graczom trenować poruszanie się w wirtualnej przestrzeni 360°. Hybrydowa powierzchnia tkaniny zapewnia optymalne właściwości tarcia, co przekłada się na niemalże idealnie równomierne namierzanie po osi X/Y i precyzyjne sterowanie. Nanopowłoka tworzy powierzchnię odporną na wodę, olej i kurz, a wytrzymała gumowa podstawa zapewnia stabilny chwyt.



Myszka gamingowa ROG Harpe Ace Aim Lab Edition

Myszka ROG Harpe Ace Aim Lab Edition charakteryzuje się konstrukcją dla graczy praworęcznych i leworęcznych, która została przetestowana przez specjalistów od rozgrywek e-sportowych w Aim Lab. Opierając się na bogatej wiedzy i bardzo dobrym zrozumieniu potrzeb graczy, projektanci i inżynierowie stworzyli 15 różnych wersji ROG Harpe Ace – aż do osiągnięcia idealnej równowagi w zakresie kształtu i rozkładu masy. Uzyskany w ten sposób kształt jest idealny do gier FPS, gdzie użytkownicy trenują przez wiele godzin z napiętym nadgarstkiem. Myszka pomaga graczom zachować lepszą kontrolę, jednocześnie zapewniając wygodne oparcie w obszarze mięśni kłębu kciuka.



Ustawienia myszki mogą mieć znaczący wpływ na wydajność – i niestety wielu graczy często ma problemy z określeniem optymalnej dla nich konfiguracji. Funkcja Aim Lab Settings Optimizer prowadzi użytkownika przez serię zadań w oprogramowaniu Aim Lab, a następnie analizuje wydajność, sposób sterowania i mocne strony gracza, aby zasugerować najlepsze, spersonalizowane ustawienia myszki. Funkcja

ta zapewnia również idealne ustawienia w zakresie czułości myszy w DPI, dostrojenia predykcji, a także LOD (wysokości, na jakiej sensor przestaje odczytywać położenie).



ROG Harpe Ace waży zaledwie 54 gramy, co czyni ją jedną z najlżejszych bezprzewodowych myszy gamingowych, dedykowanych do rozgrywek e-sportowych, spośród dostępnych na rynku. Powłoka zewnętrzna jest wykonana z niewiarygodnie lekkiego, przyjaznego dla środowiska materiału nylonowego na bazie biologicznej, a ponadto wyróżnia się zoptymalizowanym układem wewnętrznym płytki drukowanej.



Zintegrowany sensor optyczny ROG AimPoint śledzi ruchy w zakresie czułości od 100 do 36 000 DPI, a przy tym oferuje wiodący w branży współczynnik odchyleń <1% CPI – znacznie niższy od średniej branżowej, która wynosi 3% CPI. Sensor rejestruje ruchy z prędkością do 650 cali na sekundę (IPS) przy akceleracji do 50 g, umożliwiając graczom najwyższą precyzję podczas namierzania i wykonywania szybkich ruchów nadgarstkiem.



Dodatkowo technologia łączności bezprzewodowej ROG SpeedNova charakteryzuje się niskim poziomem opóźnień i niezawodne przesyłanie danych – nawet w środowiskach z dużymi zakłóceniami sygnału radiowego, powodowanymi przez wiele urządzeń bezprzewodowych. Jest to więc idealna myszka dla graczy uczestniczących w turniejach e-sportowych. Technologia ROG SpeedNova zapewnia, że ​​częstotliwość raportowania jest utrzymywana na najwyższym poziomie, eliminując przypadki utraty sygnału, poprzez skanowanie dostępnych częstotliwości z minimalnymi zakłóceniami. ROG Harpe Ace zapewnia nawet 90 godzin rozgrywki w trybie połączenia bezprzewodowego RF 2.4 GHz.



Myszka Harpe Ace jest wyposażona w elastyczny i lekki kabel ROG Paracord oraz zaokrąglone nóżki wykonane w 100% z tworzywa PTFE, aby zmaksymalizować swobodę ruchu i umożliwić wyjątkowo płynne przesuwanie. Ponadto Harpe Ace wykorzystuje mikroprzełączniki ROG, które oferują żywotność

na poziomie 70 milionów kliknięć. Zintegrowana funkcja personalizacji umożliwia graczom skalibrowanie

i dostosowanie poziomu czułości w DPI, szybkości raportowania, wysokości LOD, a także wykonanie twardego resetu podczas użytkowania.



Gamingowa podkładka ROG Phone Ace Aim Lab Edition

Gamingowa podkładka ROG Hone Ace Aim Lab Edition posiada oznaczenia pomiarowe, które są kompatybilne z Aim Lab x ROG 360, wirtualną przestrzenią treningową w oprogramowaniu Aim Lab, która pomaga poprawić celność gracza we wszystkich kierunkach. Oznaczenia te pomagają graczom określić wymiarowo optymalne ruchy nadgarstkiem i przedramieniem podczas sterowania myszą. Dzięki temu mogą ćwiczyć i doskonalić swoje umiejętności precyzyjnego szybkiego ruchu i stabilnego pozycjonowania celownika.



Gracze cieszą się niemalże idealnie równomiernym namierzaniem po osi X i Y, a przez to także płynnym, stabilnym ruchem myszą. Ochronna nanopowłoka o wytrzymałości rozwiązań klasy wojskowej chroni przed olejem, wodą i kurzem, dzięki czemu ROG Hone Ace jest łatwa w czyszczeniu i konserwacji. Dzięki temu urządzenie posiada odpowiednią powłokę do stabilnego i responsywnego namierzania, która wytrzyma próbę czasu. Gumowa podstawa o grubości 3 mm zapewnia stabilność i właściwości antypoślizgowe, a ponadto odpowiednią amortyzację dla komfortu podczas maratonowych sesji gamingowych.



Dostępność

Gamingowa myszka ROG Harpe Ace i podkładka Hone Ace w edycjach Aim Lab będą dostępne na półkach sklepowych w Polsce, już w lutym 2023 roku. Więcej informacji można uzyskać od swojego lokalnego przedstawiciela ASUS.



































Źródło: Info Prasowe / ASUS