ASUS ROG Strix SCAR - Nowa generacja laptopów gamingowych

Od sześciu lat ROG Strix SCAR jest symbolem bezkompromisowej mocy i flagowym laptopem gamingowym Republic Of Gamers. Dylemat „laptop czy desktop” stopniowo odchodzi w zapomnienie – coraz więcej graczy stawia na mobilność, nie rezygnując przy tym z najwyższej wydajności. Łącząc swoje laptopy z dużymi monitorami, profesjonalnymi klawiaturami i myszkami, tworzą pełnoprawne stanowiska gamingowe, które dorównują tradycyjnym komputerom stacjonarnym. ROG Strix SCAR nowej generacji przenosi tę ideę na jeszcze wyższy poziom. Rynek laptopów gamingowych w ostatnich latach eksplodował, rosnąc ponad trzykrotnie. Zarówno gracze, jak i profesjonaliści coraz częściej sięgają po topowe laptopy, które łączą wysoką wydajność z mobilnością i wszechstronnością.







Model ROG Strix SCAR (2025) wprowadza przełomową innowację – system beznarzędziowej modernizacji, który sprawia, że rozbudowa sprzętu jest prostsza niż kiedykolwiek. Wystarczy jedno przesunięcie przycisku, aby otworzyć dolną obudowę i w kilka sekund wymienić pamięć RAM lub dysk SSD, bez konieczności używania narzędzi. Co więcej, ROG Strix SCAR 18 to jedyny laptop na rynku oferujący tak wygodne rozwiązanie, zapewniające użytkownikom maksymalną elastyczność i możliwość łatwej modernizacji sprzętu w przyszłości.



Solidne fundamenty niezwykłej wydajności

Strix SCAR niezmiennie pozostaje jednym z najmocniejszych graczy na rynku laptopów gamingowych, łącząc doskonale wyważoną konstrukcję z topową specyfikacją. Co imponujące, jego podstawowy projekt obudowy pozostaje niemal niezmieniony od 2019 roku – pierwotnie zaprojektowany z myślą o RTX 2080, dziś bez trudu obsługuje najnowsze i najbardziej wymagające podzespoły. To dowód na przemyślaną konstrukcję oraz solidne fundamenty, które wytrzymują próbę czasu. ROG Strix SCAR występuje w wersjach 16- i 18-calowej, a to właśnie większy model niespodziewanie podbił rynek, udowadniając, że kompaktowe konstrukcje nie zawsze są najlepszym wyborem. W świecie gamingowej ekstraklasy to moc jest priorytetem, a mobilność jedynie opcją. Dzięki większemu ekranowi Strix SCAR zapewnia jeszcze lepszą immersję i wydajność, spełniając oczekiwania graczy, dla których liczy się tylko najwyższy poziom rozgrywki.



Nowa obudowa, nowy charakter

Jedną z największych nowości w tegorocznym ROG Strix SCAR jest wyświetlacz AniMe Matrix LED na pokrywie, znany wcześniej z serii Zephyrus. Dzięki pełnej personalizacji użytkownicy mogą tworzyć własne animacje, wyświetlać teksty i efekty świetlne, nadając swojemu laptopowi niepowtarzalny styl i gamingowy charakter. ROG Strix SCAR (2025) zachwyca nową, niezwykle gładką i przyjemną w dotyku obudową, która w połączeniu z zaokrąglonymi krawędziami nadaje mu nowoczesny, niezwykle dopracowany charakter. Jednak design to nie tylko wygląd – konstrukcja laptopa została zaprojektowana tak, by maksymalizować efektywność chłodzenia, gwarantując stabilną wydajność nawet podczas najbardziej wymagających sesji gamingowych.



Zaawansowana technologia chłodzenia

System chłodzenia w ROG Strix SCAR opiera się na trzech kluczowych innowacjach, które zapewniają maksymalną wydajność nawet pod pełnym obciążeniem. Ciekły metal, zastosowany zarówno na CPU, jak i GPU, skutecznie obniża temperatury nawet o 15°C w porównaniu do tradycyjnych past termoprzewodzących. Komora parowa w połączeniu z trójwentylatorowym systemem chłodzenia efektywnie rozprasza ciepło, chroniąc kluczowe podzespoły przed przegrzewaniem. Całość uzupełniają rozległe tylne wyloty powietrza, które zajmują niemal całą szerokość obudowy, gwarantując optymalną wentylację i błyskawiczne odprowadzanie ciepła.



Zaawansowany system chłodzenia ROG Strix SCAR został zaprojektowany tak, aby utrzymywać optymalną temperaturę pracy niezależnie od warunków użytkowania. Wydajne odprowadzanie ciepła pozwala na pełne wykorzystanie mocy sprzętu, nawet podczas najbardziej wymagających sesji gamingowych. Dodatkowo, strategicznie rozmieszczone otwory wentylacyjne w pobliżu klawiatury skutecznie minimalizują nagrzewanie obudowy, utrzymując temperaturę kluczowych obszarów poniżej 30°C. Dzięki temu, nawet przy wielogodzinnej rozgrywce, komfort użytkowania pozostaje na najwyższym poziomie.



Najwyższy poziom gamingu

ROG Strix SCAR 18 (2025) jest już dostępny w sprzedaży. To więcej niż laptop – to potężna maszyna gamingowa, łącząca najnowocześniejsze podzespoły, zaawansowane chłodzenie i dopracowaną konstrukcję klasy premium. Dzięki wyświetlaczowi AniMe Matrix LED, efektownemu podświetleniu RGB i beznarzędziowemu systemowi modernizacji, Strix SCAR 18 nie tylko imponuje designem, ale także redefiniuje standardy wśród flagowych laptopów gamingowych. Maksymalna moc, inteligentne technologie i unikalny styl – wszystko, czego potrzebujesz, by wejść na najwyższy poziom rozgrywki.



Program ROG Elite

Wraz z premierą ROG Strix SCAR 18 (2025) rozszerzamy również program ROG Elite, który od lat pozwala graczom zdobywać wyjątkowe nagrody – od gier i kart podarunkowych po ekskluzywny sprzęt ROG. Teraz program jest dostępny w większej liczbie regionów niż kiedykolwiek wcześniej, zapraszając fanów marki z całego świata do rywalizacji i zdobywania unikalnych bonusów. Dołącz za darmo do ROG Elite, zbieraj punkty i odblokowuj nagrody, które podkreślą Twój gamingowy styl!





















źródło: Info Prasowe - ASUS