ASUS ROG Strix XG43UQ już w maju 2021 roku

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 2

ASUS Republic of Gamers (ROG) ogłosiła dostępność pierwszego na świecie monitora wyposażonego w port HDMI 2.1. Model Strix XG43UQ pojawi się na półkach sklepowych już w maju. Monitor ten został wyposażony w 43-calowy panel 4K z częstotliwością odświeżania nawet do 144 Hz i technologię Display Stream Compression (DSC). Port HDMI 2.1 umożliwia graczom rozgrywkę w jakości 4K 120 Hz na konsolach najnowszej generacji. Dodatkowo wykorzystanie technologii AMD FreeSync Premium Pro w połączeniu ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB Sync) zapewni doskonale płynny obraz. Strix XG43UQ posiada matrycę o maksymalnej jasności 1000 nitów – to prawie 3 razy więcej niż telewizory OLED.







Obudowa monitora ma dwukolorowe, czarno-białe wykończenie z całkowicie białą tylną pokrywą i jest wyposażony w technologię oświetlenia Aura Sync, która zapewnia zsynchronizowane efekty świetlne z innymi komponentami i urządzeniami peryferyjnymi obsługującymi technologię Aura.



Gładki i realistyczny obraz

43-calowy Strix XG43UQ jest wyposażony w panel 144 Hz, 4K (3840 x 2160) i technologię AMD FreeSync Premium Pro, która zapewnia superpłynny obraz z prędkością do 144 klatek na sekundę. Jest również wyposażony w ASUS ELMB Sync, który umożliwia jednoczesną pracę technologii ELMB i zmiennej częstotliwości odświeżania, w celu wyeliminowania efektu zjawy i efektu „rozrywania” ekranu, zapewniając ostre efekty wizualne w grach z dużą liczbą klatek na sekundę. Ponadto technologia High Dynamic Range z certyfikatem DisplayHDR 1000 i profesjonalną gamą kolorów 90% DCI P3 zapewni wyjątkowy kontrast i kolory dla realistycznych obrazów.



Nowa generacja dzięki HDMI 2.1

Oprócz oferowania niesamowitych gier w jakości 4K 120 Hz na najnowszych konsolach, za pośrednictwem HDMI 2.1, Strix XG43UQ zawiera tryb Auto Low-Latency, który zmniejsza opóźnienia wejściowe, co najmniej o połowę mniejsze niż telewizory 4K. Posiada również technologię zmiennej częstotliwości odświeżania (VRR), która zmniejsza „zrywanie” i zacinanie się klatek, a także wykorzystuje technologię kompresji strumienia wyświetlacza, do przesyłania wideo w ultra wysokiej rozdzielczości, przez pojedynczy szybki interfejs bez zauważalnej utraty jakości wideo.



Panel przeciwodblaskowy i bogate opcje łączności

Panel przeciwodblaskowy ułatwia zobaczenie, co jest na ekranie w jasnym otoczeniu, zapewniając lepsze wrażenia podczas oglądania filmów lub grania w gry. Strix XG43UQ zawiera szereg opcji połączeń, takich jak USB 3.0, HDMI 2.1 i 2.0, DisplayPort 1.4, wejście audio i gniazdo słuchawkowe. Posiada również dołączony pilot zdalnego sterowania, który umożliwia użytkownikom łatwe dostosowywanie ustawień wyświetlania.



Dostępność

ROG Strix XG43UQ będzie dostępny w sprzedaży w Polsce już w maju 2021 roku w sugerowanej cenie 6899 PLN.



































Źródło: Info Prasowe / ASUS