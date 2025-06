ASUS ROG Xbox Ally i ROG Xbox Ally X – nowy poziom mobilnej gry

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ASUS Republic of Gamers z dumą prezentuje nową generację handheldów Ally – zaprojektowanych od podstaw z myślą o lepszej ergonomii i bezkompromisowej wygodzie gracza. Stworzone we współpracy z zespołem Xbox, nowe ROG Xbox Ally i Ally X oferują topową ergonomię i pełne doświadczenie Xbox – łącząc świat konsolowego i PC-towego gamingu w jednym urządzeniu. ROG Xbox Ally wyposażono w energooszczędny procesor AMD Ryzen Z2 A, natomiast model ROG Xbox Ally X napędza nowy układ AMD Ryzen AI Z2 Extreme zapewniający gamingową wydajność nowej generacji. Oba urządzenia zadebiutują w wybranych regionach w okresie świątecznym 2025 roku, a wkrótce potem trafią na kolejne rynki.







Komfort przez cały dzień

ROG Xbox Ally i ROG Xbox Ally X zyskały całkowicie przeprojektowaną obudowę. Granie na handheldzie to bardzo osobiste doświadczenie, a wygoda użytkowania to jeden z filarów dobrego designu. Bazując na latach opinii o pierwszych modelach Ally, nowa seria oferuje jeszcze lepszy chwyt – inspirowany kontrolerem Xbox. Zmienione podpórki pod dłonie i nowa faktura powierzchni sprawiają, że urządzenia z serii ROG Xbox Ally wyznaczają nowy standard komfortu w świecie przenośnego grania. Model ROG Xbox Ally X został wyposażony w triggery z funkcją impulsu, które zapewniają bardziej realistyczne wrażenia w grach, które je obsługują. To rozwiązanie, dobrze znane użytkownikom kontrolerów Xbox, dodaje głębi i precyzji każdej interakcji. Nowe Ally to najbardziej komfortowe i angażujące handheldy, jakie kiedykolwiek stworzyło ROG.



Jedna konsola, dwa światy

Choć oprogramowanie ROG Armoury Crate Special Edition już w pierwszym ROG Ally sprawiało, że obsługa była wyjątkowo intuicyjna, ROG i Xbox postawili sobie nowy cel – uczynić rozgrywkę na Windows 11 jeszcze bardziej płynną i naturalną. Zaraz po uruchomieniu urządzenia użytkownik trafia do pełnoekranowego interfejsu Xbox. Bazujące na Windows 11 oprogramowanie zostało zoptymalizowane specjalnie pod ROG Xbox Ally, by ograniczyć zużycie zasobów systemowych i umożliwić intuicyjną obsługę za pomocą gałek i przycisków. Dzięki Game Bar ustawienia i widżety są dostępne błyskawicznie – wystarczy jedno naciśnięcie przycisku Xbox. Ponieważ pod maską wciąż działa pełnoprawny Windows 11, nic nie stoi na przeszkodzie, by uruchamiać gry i modyfikacje z innych źródeł. Seria ROG Xbox Ally łączy moc Xboxa, jakość wykonania ROG i elastyczność Windowsa – w jednym spójnym urządzeniu.



Wydajność bez kompromisów

ROG Xbox Ally X napędzany jest najnowszym procesorem AMD Ryzen™ AI Z2 Extreme, który bez trudu radzi sobie nawet z najbardziej wymagającymi tytułami AAA. W połączeniu z optymalizacjami wprowadzonymi w ramach nowego środowiska Xbox, ROG Xbox Ally X oferuje graczom wydajność nowej generacji w kompaktowej formie handhelda. ROG Xbox Ally oferuje konsolową wydajność dzięki procesorowi AMD Ryzen Z2 A, a jednocześnie wyróżnia się wyjątkową energooszczędnością przy niskim poborze mocy oraz baterią 60 Wh, co przekłada się na dłuższy czas pracy. ROG Xbox Ally X idzie o krok dalej – dzięki procesorowi AMD Ryzen AI Z2 Extreme zapewnia jeszcze większą moc obliczeniową, lepszą jakość grafiki i wyższe liczby klatek na sekundę.



Oba procesory zostały zaprojektowane tak, by w pełni wykorzystać możliwości najnowszego pakietu oprogramowania graficznego AMD. Wśród wspieranych technologii znajdują się m.in. AMD FidelityFX Super Resolution (FSR), Radeon Super Resolution (RSR) oraz AMD Fluid Motion Frames (AFMF) – funkcja generowania klatek, która znacząco poprawia płynność rozgrywki i zwiększa liczbę FPS-ów. Z myślą o przyszłości, ROG Xbox Ally X z procesorem AMD Ryzen AI Z2 Extreme został wyposażony w jednostkę NPU (Neural Processing Unit). Dzięki temu nowoczesnemu układowi ROG Xbox Ally X będzie gotowy na obsługę nadchodzących funkcji opartych na sztucznej inteligencji, które będą pojawiać się wraz z rozwojem ekosystemu.



W momencie premiery, zaplanowanej na okres świąteczny 2025 roku, modele ROG Xbox Ally i ROG Xbox Ally X będą dostępne w Australii, Belgii, Kanadzie, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Irlandii, Włoszech, Japonii, Korei, Meksyku, Niderlandach, Nowej Zelandii, Norwegii, Polsce, Portugalii, Arabii Saudyjskiej, Singapurze, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Tajlandii, Turcji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. W kolejnych miesiącach urządzenia trafią również na inne rynki, na których dziś dostępne są produkty z serii ROG Ally.

































źródło: Info Prasowe - ASUS