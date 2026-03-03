ASUS Republic of Gamers i KOJIMA PRODUCTIONS łączą siły

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ASUS Republic of Gamers (ROG) ogłasza rozpoczęcie sprzedaży modelu ROG Flow Z13-KJP, powstałego we współpracy ze światowej sławy studiem KOJIMA PRODUCTIONS, wraz z nową linią akcesoriów KJP. ROG i KOJIMA PRODUCTIONS połączyły siły, aby stworzyć produkty i doświadczenia zaprojektowane z myślą o graczach, którzy oczekują czegoś więcej niż standardowego sprzętu. Sercem tej współpracy jest „Ludens” - idea, że człowiek jest nie tylko myślicielem, lecz także graczem i twórcą. Projekt łączy motto ROG „For Those Who Dare” z wizją KOJIMA PRODUCTIONS „From Sapiens to Ludens”. Ludens to ci, którzy eksperymentują, modyfikują, tworzą i przesuwają granice tego, czym mogą być gry oraz sprzęt gamingowy. Połączenie najnowocześniejszej technologii ROG z wizjonerskim storytellingiem KOJIMA PRODUCTIONS stanowi hołd dla tego ducha. Każdy detal tej linii został zaprojektowany z myślą o graczach na całym świecie - For Ludens Who Dare.







Projekt inspirowany szkicami Yoji Shinkawy

ROG Flow Z13-KJP to efekt współpracy dwóch marek, które łączy wspólna pasja do tworzenia wyjątkowych doświadczeń dla graczy. Symbol Ludens od KOJIMA PRODUCTIONS reprezentuje „tych, którzy grają” - i właśnie ten duch stał się fundamentem projektu urządzenia. Zaprojektowany we współpracy z legendarnym artystą Yoji Shinkawą, znanym z charakterystycznego stylu, model Flow Z13-KJP został dopracowany w najdrobniejszych detalach, aby oddać charakter tej postaci. Angularne wycięcia w aluminiowej obudowie frezowanej CNC, wykorzystanie włókna węglowego oraz wyrazista typografia tworzą konstrukcję, która łączy sztukę z technologiczną precyzją. ROG Flow Z13-KJP wyróżnia się nie tylko samą konstrukcją, ale także kompletnym, dopracowanym w detalach zestawem: unikalnym etui transportowym, dedykowanym opakowaniem, spersonalizowanym zasilaczem oraz ekskluzywnym motywem w aplikacji Armoury Crate. To edycja, którą każdy fan KOJIMA PRODUCTIONS rozpozna od pierwszego spojrzenia.



Mobilna moc bez ograniczeń

ROG Flow Z13-KJP napędzany jest procesorem AMD Ryzen AI Max+ 395 z grafiką Radeon 8060S, łączącym 16 rdzeni CPU Zen 5 oraz 40 jednostek obliczeniowych GPU RDNA 3.5 w jednym układzie. Takie rozwiązanie zapewnia wysoką wydajność zarówno w grach klasy high-end, jak i w zaawansowanej pracy kreatywnej. Zamiast tradycyjnego podziału pamięci między CPU i GPU, model Z13-KJP wykorzystuje zunifikowaną architekturę pamięci z pulą do 128 GB, którą system dynamicznie przydziela w zależności od obciążenia. Pozwala to optymalizować wydajność zarówno podczas rozgrywki, jak i przy wymagających projektach twórczych. Dodatkowo jednostka NPU o mocy 50 TOPS umożliwia lokalne uruchamianie modeli LLM, zwiększając produktywność i bezpieczeństwo danych.



13.4-calowy wyświetlacz 2.5K Nebula Display z odświeżaniem 180 Hz i 100% pokryciem przestrzeni barw DCI-P3 zapewnia płynny obraz oraz kinową jakość kolorów. W połączeniu z odłączaną klawiaturą Flow Z13-KJP staje się wszechstronnym urządzeniem 2-w-1 - idealnym do immersyjnej rozgrywki, efektownych wizualnie produkcji i mobilnej pracy kreatywnej.



Limitowana kolekcja akcesoriów

Ta współpraca zaowocowała czymś więcej niż tylko modelem ROG Flow Z13-KJP. Cała kolekcja, zaprojektowana we współpracy z Yoji Shinkawą oraz zespołem KOJIMA PRODUCTIONS, obejmuje unikalne, limitowane akcesoria, które doskonale uzupełnią kolekcję każdego fana studia. Wyrazista, dynamiczna biel modelu ROG Delta II-KJP łączy charakterystyczny dla ROG dźwięk wysokiej klasy z unikalnym językiem wzorniczym inspirowanym estetyką KOJIMA PRODUCTIONS. Z kolei ROG Keris II Origin-KJP Edition łączy dopracowaną, lekką ergonomię serii Keris z wyjątkową kolorystyką w odcieniach złota, szarości i bieli. Kolekcję uzupełnia ROG Scabbard II XXL-KJP - wysokiej klasy mata pod mysz z wyrazistym konturem Ludens, symbolicznie spoglądającego w przyszłość.



Wszystkie trzy akcesoria opatrzone są hasłem For Ludens Who Dare - kreatywnym połączeniem sloganów ROG i KOJIMA PRODUCTIONS. Całość dopełnia ręcznie rysowana grafika autorstwa samego Yoji Shinkawy, nadająca linii autentyczny, kolekcjonerski charakter.



Dostępność i cena

ROG Flow Z13-KJP jest dostępny w sprzedaży od dziś w cenie od 12999 PLN. Laptop objęty jest standardową gwarancją producenta, a po rejestracji dodatkowo roczną ochroną w ramach programu ASUS Perfect Warranty, zapewniającego wsparcie w przypadku przypadkowych uszkodzeń.

































