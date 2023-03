ASUS Republic of Gamers zapowiada premierę ROG Phone 7

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Najnowsza odsłona serii ROG Phone 7 wyznaczająca nowe horyzonty mobilnego świata gamingu. Stylowy design i szereg innowacji gwarantujące jeszcze lepsze wrażenia z mobilnej rozgrywki. ASUS Republic of Gamers (ROG) zapowiada premierę pod hasłem ROG Phone 7: For Those Who Dare, w trakcie której zostanie zaprezentowana najnowsza generacja telefonów gamingowych z serii ROG Phone 7 oraz akcesoria dla graczy. Wydarzenie w formule online odbędzie się 13 kwietnia 2023 roku o godzinie 14:00 polskiego czasu. Tym razem zespół Republic of Gamers przedstawi światu przełomową serię telefonów ROG Phone 7 - urządzeń wyposażonych w najnowszy flagowy procesor firmy Qualcomm, który w połączeniu z udoskonalonym system chłodzenia pozwoli dostarczyć doskonałe wrażenia z mobilnej rozrywki.







Najlepszy w historii serii wyświetlacz, monstrualna bateria, niesamowity system kontroli przy użyciu gestów oraz zaawansowane inteligentne funkcji sprawią, że nowa seria ROG Phone 7 zapewni jego użytkownikom przewagę nad innymi graczami.



ROG Phone 7 to nie tylko najwyższa wydajność - to także stylowy i wyjątkowy design bazujący na kontrastujących kolorach i materiałach, pozwalający wyróżnić go na tle swojej konkurencji. Futurystyczne wzornictwo i ogromna moc obliczeniowa sprawiają, że ROG Phone 7 po raz kolejny przekracza granice panujące obecnie w świecie gier mobilnych. To po prostu najlepszy telefon do gier - For Those Who Dare…



Dołącz do nas i odkryj najnowszą serię ROG Phone 7 – wydarzenie dostępne na stronie https://rog.gg/ROG7.pr.











Źródło: Info Prasowe / ASUS