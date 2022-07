ASUS UX3402 - zupełnie nowy Zenbook 14 OLED

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ASUS przedstawia najnowszy Zenbook 14 OLED (UX3402) - wydajny, elegancki i lekki 14-calowy laptop, który wprowadza nowoczesny wygląd do pionierskiej serii Zenbook. To kolejny wzorzec przenośnej doskonałości. Zaprojektowany, aby zapewniać kinowe wrażenia audiowizualne, Zenbook 14 OLED wyposażony jest w wyświetlacz 16:10 2.8K OLED NanoEdge z certyfikacją PANTONE Validated o jasności 550-nitów, częstotliwości odświeżania 90 Hz oraz pokryciu 100% palety barw DCI-P3. Ekran ten posiada również certyfikaty DisplayHDR True Black 500 dla głębokiej czerni, a także TÜV Rheinland dla ochrony oczu. Certyfikowany przez firmę Harman Kardon system dźwiękowy Dolby Atmos wykorzystuje inteligentny wzmacniacz, aby zapewnić dźwięk przestrzenny.







Zenbook 14 OLED zapewnia doskonałą wydajność. Napędzany jest najnowszymi procesorami Intel Core 12. generacji wraz z grafiką Intel Iris Xe, maksymalnie 16 GB pamięci RAM, ultraszybkimi dyskami SSD PCIe 4.0, najnowszą łącznością WiFi 6E. Zenbook 14 OLED zapewnia także maksymalną żywotność podczas pracy dzięki baterii o dużej pojemności 75 Wh. Pomimo kompaktowych rozmiarów - zaledwie 16.9 mm grubości i 1,39 kg wagi - całkowicie aluminiowy Zenbook 14 OLED wyposażony jest w pełny zestaw portów I/O, w tym dwa porty Thunderbolt 4 USB-C, port HDMI 2.0, port USB 3.2 Gen 2 Type-A, czytnik kart microSD oraz gniazdo combo jack.



Zenbook 14 OLED nowej generacji wprowadza do serii Zenbook nowoczesny, całkowicie odmieniony wygląd i stylistykę - wszystko dzięki nowej konstrukcji pokrywy oraz dwóm nowym opcjom kolorystycznym: Aqua Celadon i Ponder Blue. Przemyślane, zorientowane na użytkownika cechy konstrukcyjne to m.in. 180-stopniowy, płaski zawias ErgoLift, czujnik linii papilarnych na przycisku zasilania, ASUS NumberPad 2.0, kamera internetowa z technologią ASUS 3D Noise Reduction (3DNR) wraz z ulepszonymi efektami MyASUS oraz nowa, pełnowymiarowa klawiatura i touchpad ASUS ErgoSense.



Opracowana wspólnie z firmą Intel konstrukcja Zenbook 14 OLED została przetestowana, dostrojona i zweryfikowana pod kątem wymagań laptopa Intel Evo - spełniając lub przekraczając wymagane w tym celu specyfikacje sprzętu, a także realizując kluczowe cele w zakresie doświadczeń związanych z szybkością reakcji, natychmiastowym wybudzaniem, czasem pracy na baterii, szybkim ładowaniem i inteligentną współpracą urządzenia.



W pełni kinowe doświadczenie

Zenbook 14 OLED oferuje użytkownikom ulepszone wrażenia audiowizualne dzięki ekranowi dotykowemu 16:10 2.8K OLED NanoEdge o jasności 550-nitów oraz częstotliwości odświeżania 90 Hz. Wyświetlacz ten zapewnia niezwykle szczegółowy obraz i żywe kolory. Konstrukcja NanoEdge charakteryzuje się bardzo cienkimi ramkami i stosunkiem ekranu do obudowy na poziomie 90%, co z kolei nadaje Zenbookowi 14 OLED smukłą i kompaktową formę. Dla zapewnienia doskonałego odzwierciedlenia kolorów, wyświetlacz otrzymał certyfikaty PANTONE Validated oraz DisplayHDR True Black 500 co oznacza, że wyświetla on możliwie najgłębsze czernie. Zadbano również o ochronę oczu użytkownika podczas długich sesji pracy – wszystko dzięki niskiemu poziomowi emisji niebieskiego światła, co potwierdzone zostało przez SGS i TÜV Rheinland.



Immersyjne wrażenia dźwiękowe zapewnia tutaj potężny i krystalicznie czysty system dźwięku stereo Dolby Atmos z certyfikatem Harman Kardon. Korzysta on z inteligentnego wzmacniacza wykorzystującego specjalne algorytmy dla zwiększenia poziomu głośności nawet o 350% bez wprowadzenia zniekształceń. Dolby Atmos to nowe wrażenia dźwięku przestrzennego dla wszystkich rodzajów dźwięku - dla zapierającego dech w piersiach realizmu w muzyce czy filmach i wideo.



Wydajny, lekki i smukły

Niezależnie od potrzeb użytkownika, Zenbook 14 OLED jest zawsze gotowy do pracy, oferując pełną moc wielozadaniowości dzięki najnowszym procesorom Intel Core i7 12. generacji, maksymalnie 16 GB pamięci RAM, układom graficznym Intel Iris Xe, ultraszybkim dyskom SSD PCIe 4.0 x4 o pojemności do 1 TB, a także możliwości całodziennej pracy dzięki baterii o pojemności 75 Wh.



Najnowsza generacja WiFi 6E (802.11ax) zapewnia połączenia bezprzewodowe klasy gigabitowej. Urządzenie zostało wyposażone w technologię ASUS WiFi Master Premium, w tym ASUS WiFi Stabilizer, które zapewnia połączeniom WiFi wysoką stabilność pracy, a także WiFi Stabilizer, który filtruje zakłócenia sieci bezprzewodowej, zapewniając tym samym najszybsze możliwe osiągane prędkości. Dodatkowo, WiFi SmartConnect automatycznie wybiera najlepsze źródło WiFi, dzięki czemu Zenbook 14 OLED łączy się bezproblemowo z najlepszym możliwym sygnałem WiFi i znanymi hotspotami mobilnymi.



Zaprojektowany z myślą o doskonałych wrażeniach z pracy w trakcie podróży, Zenbook 14 OLED mieści w sobie specyfikację klasy premium w kompaktowej, smukłej i lekkiej, całkowicie aluminiowej obudowie. Sprzęt mający zaledwie 16,9 mm grubości i ważący zaledwie 1.39 kg, wyposażony został w pełen zestaw portów I/O, które ułatwiają podłączanie urządzeń i peryferii. Najnowsze ultraszybkie porty Thunderbolt 4 USB-C obsługują szybkie ładowanie, zewnętrzne wyświetlacze 4K UHD i transfery danych z prędkością do 40 Gb/s. Obok czytnika kart microSD znajduje się także port HDMI i port USB 3.2 Gen 2 Type-A. Zenbook 14 OLED posiada również wygodne gniazdo combo jack.



Nowoczesny wygląd, przemyślana konstrukcja

Zenbook 14 OLED wprowadza zapierającą dech w piersiach nową interpretację charakterystycznego dla serii Zenbook wzornictwa, które jest ponadczasowe, eleganckie, a jednocześnie całkowicie nowoczesne. Odważny nowy wzór pokrywy opiera się na naszym nowym logo monogramu "A" - po raz pierwszy widzianym w edycji Zenbooka zaprojektowanym na 30. rocznicę firmy - delikatnie wyrzeźbionym w błyszczącym metalu, aby stworzyć wzór inspirowany japońskim rzemiosłem Kintsugi. Charakterystyczne dla serii Zenbook, koncentryczne okręgi kultowego już wykończenia inspirowanego motywem Zen można teraz zobaczyć na pokrywach końcowych zawiasów. Zenbook 14 OLED jest dostępny w dwóch nowych, odświeżonych kolorach: Ponder Blue i Aqua Celadon.



Zapewnienie użytkownikom najlepszych doświadczeń to coś, na czym nam naprawdę zależy. Zenbook 14 OLED wyposażony został w przemyślane rozwiązania konstrukcyjne, takie jak 180-stopniowy zawias ErgoLift, który znacznie ułatwia pracę, ASUS NumberPad 2.0 dla łatwego wprowadzania danych, czy czujnik linii papilarnych na przycisku zasilania dla logowania się do systemu przy pomocy Windows Hello za pośrednictwem jednego dotyku. Kamera internetowa wyposażona w technologię ASUS 3D Noise Reduction (3DNR) oraz ulepszone efekty kamery w MyASUS pozwala osiągnąć nowy poziom wideorozmów. Technologia 3DNR znacząco poprawia czystość obrazu z kamery internetowej, dzięki unikalnemu algorytmowi, który wyostrza obraz i w czasie rzeczywistym usuwa szumy, zapewniając, że rozmowy wideo będą wyglądać ostro i wyraźnie. Nowe efekty kamery internetowej w MyASUS obejmują Rozmycie tła dla zwiększenia prywatności; Optymalizację oświetlenia, aby twarz rozmówcy nie pozostawała zacieniona; Śledzenie ruchu, aby zawsze utrzymać twarz w centrum kadru oraz Śledzenie oczu, aby zredukować efekt oddalania się oczu od kamery.



Zenbook 14 OLED jest również wyposażony w nową, pełnowymiarową klawiaturę ErgoSense i touchpad, które zapewniają najwygodniejsze pisanie w historii. Rozstaw klawiszy wynoszący 19.05 mm jest taki sam jak w klawiaturze biurowej, co zapewnia najwyższy komfort i dokładność pisania. Nasadka klawiszy o średnicy 0.2 mm jest dopasowana do kształtu opuszków palców, a długi skok klawiszy wynoszący 1.4 mm pozwala na pisanie z optymalną siłą. Specjalna powłoka hydrofobowa na touchpadzie ErgoSense zapewnia gładsze odczucie przewijania przy każdym ruchu.



















Źródło: Info Prasowe / ASUS