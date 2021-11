ASUS VivoBook 15 OLED już dostępny w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Najnowszy model ASUS VivoBook 15 OLED, jak sama nazwa wskazuje, został wyposażony w gwarantujący żywy i piękny obraz ekran NanoEdge OLED Full HD. Łączna waga wynosząca tylko 1.7 kg oraz ultrasmukły profil VivoBooka 15 OLED sprawiają, że bez problemu zmieści się do plecaka. Na pokładzie znajdziemy także procesor Intel Core i5 wraz z kartą graficzną Intel Iris X Graphics, 16 GB pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności 512 GB. Wszystkie laptopy ASUS OLED zapewniają wyjątkowo bogaty w detale i realistyczny obraz, ze 100% pokryciem przestrzeni barw klasy kinowej DCI-P3. Oznacza to, że kolory odwzorowywane na ekranie są bardziej żywe i charakteryzują się większym bogactwem odcieni. Idealnie sprawdza się to do projektów z intensywnym wykorzystywaniem barw, ale również ulepsza wszelkiego typu inne treści.







VivoBook 15 OLED oferuje możliwość instalacji dwóch dysków, dzięki czemu możemy cieszyć się zarówno superszybką pracą i wydajnością, jak i dużą pojemnością na dane. Dysk SSD zapewnia doskonałą responsywność i błyskawiczne ładowanie aplikacji, natomiast dysk HDD może być wykorzystywany do zapisywania dużych ilości danych, takich jak filmy, biblioteki muzyki oraz albumy ze zdjęciami. Cieszysz się więc największymi zaletami obu technologii dyskowych: wydajnością SSD oraz dużą pojemnością HDD.



Model ten jest od dziś dostępny w sprzedaży w Polsce w sugerowanej cenie detalicznej 3999 PLN.





























Źródło: Info Prasowe / ASUS