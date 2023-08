ASUS Zenfone 10 i przyszłość serii Zenfone

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Pragniemy odnieść się do pogłosek, zgodnie z którymi ASUS Zenfone 10 będzie ostatnią generacją serii, a linia produktów ASUS Zenfone zostanie zakończona. Nie jest to prawdą. Zamierzamy kontynuować nasze dwie główne linie produktów z branży telefonów - ROG Phone i Zenfone. ASUS jest mocno zaangażowany w działalność związaną ze smartfonami i ich użytkownikami. Szczegółowe informacje można znaleźć w podsumowaniu wyników za drugi kwartał. Zachęcamy również do śledzenia naszej oferty produktów na rok 2024.





Źródło: Info Prasowe - ASUS