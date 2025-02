ASUS Zenfone 12 Ultra – nowa definicja smartfona

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zenfone 12 Ultra to niezwykły 6.78-calowy smartfon, który na nowo definiuje elegancję, funkcjonalność i innowację. Wyposażony w najnowszy procesor Snapdragon 8 Elite, łączy wyjątkowy design z przełomowymi możliwościami sztucznej inteligencji – działającej zarówno lokalnie, jak i w chmurze. To flagowe urządzenie nie tylko wyznacza nowe standardy w segmencie premium, ale także kładzie nacisk na zrównoważony rozwój, oferując niezrównane połączenie mocy, stylu i sztucznej inteligencji. Zenfone 12 Ultra zachwyca aksamitnym, matowym wykończeniem, smukłymi ramkami i subtelnie zaokrąglonymi krawędziami, które nadają mu nowoczesny i wyjątkowy charakter. Zaprojektowany z myślą o codziennej wytrzymałości, odporny jest na przypadkowe zachlapania i pył, co potwierdza certyfikat IP68.







Jednak design tego modelu to nie tylko estetyka – to także wyraz zaangażowania ASUS w ochronę środowiska. Smartfon oparty jest na w pełni recyklingowanej aluminiowej ramce, jego ekran zawiera 22% recyklingowanego szkła, a opakowanie posiada certyfikat FSC, co podkreśla dbałość o zrównoważony rozwój. Zenfone 12 Ultra dostępny jest w trzech inspirowanych naturą kolorach: harmonijnej zieleni Sage Green, klasycznej czerni Ebony Black oraz subtelnej bieli Sakura White. To urządzenie łączy nowoczesny styl z ekologiczną innowacyjnością, oferując użytkownikom wyjątkowe połączenie estetyki, trwałości i odpowiedzialności za środowisko.



Profesjonalny aparat

Zenfone 12 Ultra to smartfon wyposażony w profesjonalny system trzech aparatów, wspieranych przez przełomowe technologie AI. Główna kamera korzysta z 50-megapikselowego sensora Sony Lytia 700 i zaawansowanej stabilizacji 6-Axis Hybrid Gimbal Stabilizer 4.0. Do tego dochodzi 32-megapikselowy teleobiektyw z 3-krotnym zoomem optycznym i OIS oraz 13-megapikselowy ultraszerokokątny obiektyw z polem widzenia 120°. Z przodu znajduje się 32-megapikselowy aparat z sensorem RGBW, zapewniający doskonałą jakość selfie. Dzięki inteligentnym funkcjom AI, każdy – niezależnie od poziomu umiejętności – może zrobić spektakularne zdjęcia i wideo w każdej sytuacji. Kluczowe możliwości AI obejmują:

- AI Tracking – inteligentne śledzenie obiektów (ludzi i zwierząt), które zawsze pozostają idealnie po środku kadru.

- AI Portrait Video 2.0 – nagrania w jakości kinowej z możliwością dostosowania efektu bokeh, imitujące pracę profesjonalnych obiektywów.

- AI Voice Clarity – redukcja szumów otoczenia w czasie rzeczywistym dla krystalicznie czystego dźwięku w nagraniach wideo.



Entuzjaści fotografii docenią również innowacyjne rozwiązania AI, które wynoszą edycję zdjęć na nowy poziom: AI Magic Fill – inteligentne usuwanie niepożądanych obiektów ze zdjęć, by uzyskać perfekcyjny kadr. AI Unblur – eliminacja efektu rozmycia spowodowanego drganiami, gwarantująca ostre i wyraźne obrazy. AI Panning Shot – tworzenie dynamicznych efektów rozmycia ruchu bez potrzeby korzystania z profesjonalnego sprzętu.



Narzędzia AI na co dzień

Zenfone 12 Ultra to nie tylko smartfon, ale także zaawansowane centrum produktywności i komunikacji. Dzięki zestawowi AI Daily Tools użytkownicy zyskują dostęp do pięciu innowacyjnych funkcji:

- AI Transcript 2.0 – automatyczna transkrypcja i podsumowanie spotkań, rozpoznawanie wielu mówców oraz tłumaczenie treści na różne języki.

- AI Article Summary – błyskawiczne streszczenia artykułów internetowych w przystępnej formie.

- AI Document Summary – szybkie podsumowywanie dokumentów w formatach PDF, Word i innych.

- AI Call Translator 2.0 – tłumaczenie rozmów telefonicznych i połączeń w aplikacjach IM w czasie rzeczywistym.

Circle to Search – błyskawiczne wyszukiwanie informacji poprzez zaznaczanie obiektów na ekranie.



Zenfone 12 Ultra łączy AI w chmurze z lokalną AI na urządzeniu, oferując najlepsze z obu światów. Podłączony do Internetu wykorzystuje moc chmury, ale dzięki ulepszonemu NPU Qualcomm działa wyjątkowo wydajnie także w trybie offline. Co więcej, Zenfone 12 Ultra jest pierwszym na świecie smartfonem zintegrowanym z modelem językowym Meta Llama 3 8B, co pozwala na błyskawiczne podsumowywanie treści bez potrzeby dostępu do sieci. Wszystkie narzędzia AI opracowane przez ASUS mogą działać w pełni lokalnie, zapewniając niezawodność w podróży czy w miejscach bez dostępu do Internetu. To idealne rozwiązanie dla profesjonalistów i globtroterów.



Twój niezrównany towarzysz

Sercem Zenfone 12 Ultra jest procesor Snapdragon 8 Elite, zapewniający najwyższą wydajność w każdej sytuacji. Smartfon wyposażono w żywy, 6.78-calowy wyświetlacz, który odwzorowuje kolory z niesamowitą precyzją, oferując użytkownikom jeszcze lepsze wrażenia wizualne. Dzięki wydajnej baterii 5500 mAh, Zenfone 12 Ultra zapewnia ponad 26 godzin pracy na jednym ładowaniu. Dodatkowo obsługa bezprzewodowego ładowania Qi 1.3 sprawia, że uzupełnianie energii jest wygodniejsze niż kiedykolwiek. Urządzenie oferuje obsługę eSIM i jest gotowe na WiFi 7, co gwarantuje ultraszybką łączność i pełną swobodę użytkowania – idealne dla tych, którzy nie uznają kompromisów.



Dostępność i cena

Zenfone 12 Ultra jest już dostępny w sprzedaży w Polsce, w cenach rozpoczynających się od 4899 PLN.





























źródło: Info Prasowe - ASUS